Peppino Di Capri: “Mi candido per Sanremo 2023″/ “Ranieri? Canzone non da Festival”

Peppino Di Capri è intervenuto in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022. In riferimento al Festival di Sanremo 2022, l’artista ha espresso il proprio giudizio: “Mi è piaciuto molto, è stato perfetto. Forse a Iva Zanicchi e a Massimo Ranieri avrei dato qualcosa in più, anche se il suo brano, pur essendo bellissimo, non era proprio festivaliero, per così dire. Sarebbe stato più giusto per una delle sue serate, era appropriato per un ascolto più approfondito”.

La serata delle cover di venerdì 4 febbraio ha letteralmente conquistato Peppino Di Capri, il quale si è detto assolutamente felice della vittoria da parte di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti: “Prevale il contatto di generi, è una fusione perfetta, si sente l’amicizia tra i due. Forse avrei curato un pelo di più il look, ‘sparava’ un po’ la giacca bianca”.

PEPPINO DI CAPRI: “MI CANDIDO PER IL PROSSIMO SANREMO”

Nel prosieguo della diretta di “Storie Italiane”, Peppino Di Capri ha raccontato in anteprima la sua volontà di prendere parte al Festival di Sanremo 2023. Una vera e propria notizia in esclusiva, quella raccolta dal format mattutino di Rai Uno di Eleonora Daniele.

D’altro canto, lui alla manifestazione canora più celebre d’Italia ha partecipato già quindici volte e la sente davvero al pari di casa sua: “Io mi candido al prossimo Sanremo – ha annunciato l’artista con il sorriso sulle labbra –. Cercherò indubbiamente di essere me stesso. Avrei voluto anche partecipare a questo Festival: ci ho provato, ma sono arrivato in ritardo. Avevo una bellissima canzone che presenterò per San Valentino e si chiama ‘L’amore esiste'”.

