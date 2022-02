Peppino Di Capri: “Primo bacio a 14 anni”/ “Aprii i concerti dei Beatles”

Peppino Di Capri è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio 2022. L’artista, seduto al pianoforte, ha raccontato che suo padre “suonava vari strumenti: sax, violino, violoncello…”. L’amore per la musica sbocciò quando lui aveva soltanto quattro anni e suonava le canzoncine dei soldati ad orecchio, mentre per il primo bacio occorre attendere ancora dieci anni: lo diede a 14 anni a una ragazza svedese, alla quale dedicò una canzone quando partì.

Roberta Stoppa, ex moglie Peppino Di Capri/ Il figlio Igor: "Un amore da show"

PEPPINO DI CAPRI: “APRII I CONCERTI DEI BEATLES E POI MI AFFIDARONO LA SIGLA DEL RISCHIATUTTO”

Il cantante, nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, ha ricordato poi quando apriva i concerti dei Beatles e quando, dopo la svolta twist, gli venne affidata la sigla del “Rischiatutto”. Quasi stentava a crederci, considerato che stava attraversando un momento delicato a livello professionale. Infine, una sorpresa: in studio è entrato Yuman, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2022, che ha intonato assieme a lui “My way” di Frank Sinatra. “Il ragazzo è bravo, abbiamo anche azzeccato la tonalità”, ha commentato soddisfatto Peppino Di Capri, che intravede nel giovane grandi potenzialità.

LEGGI ANCHE:

Peppino Di Capri: "Mi candido per Sanremo 2023"/ "Ranieri? Canzone non da Festival"IGOR, EDOARDO, DARIO: FIGLI PEPPINO DI CAPRI/ Lettera a Verissimo "Nostro rapporto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA