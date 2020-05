Peppino Impastato, figlio Felicia Impastato/ Un simbolo della lotta alla mafia

Pubblicità

Peppino Impastato è diventato uno dei simboli della lotta alla mafia. Fin da bambino, il figlio di Felicia e Luigi Impastato scopre che cosa è la mafia per via di parenti e conoscenze del padre. In particolare per via dello zio Cesare Manzella, il marito della sorella del padre. Un capomafia locale che verrà ucciso nel ’63 e che darà il via all’epoca di Gaetano Badalamenti. Luigi e quest’ultimo diventeranno sempre più amici e Peppino non vedrà la cosa di buon occhio. Per questo deciderà di non stare zitto e iniziare invece a remare controcorrente, scegliendo di interessarsi di politica e sfruttando il suo ruolo di giornalista per parlare di mafia. La madre Felicia sa bene che il figlio si sta mettendo nei guai e cercherà più volte di convincerlo a non pubblicare articoli scottati contro Cosa Nostra. Peppino però andrà per la sua strada e per questo, dopo essersi candidato nella Democrazia Proletaria, verrà fatto uccidere da Badalamenti. Anche se i suoi assassini cercheranno di distruggerne l’immagine, mettendo in scena un possibile attentato e dipingendolo come terrorista. Sarà Felicia e il fratello di Peppino, Giovanni, a continuare in qualche modo la sua lotta alla mafia. Madre e figlio infatti decideranno di affidare tutto alla giustizia, affinchè venisse riconosciuto il vero motivo della morte di Peppino. Cosa che è avvenuta solo nel ’96, grazie alle testimonianze del pentito Salvatore Palazzolo, che permetterà la condanna di Badalamenti e del suo vice Vito Palazzolo.

Peppino Impastato, figlio Felicia Impastato: l’amore per la ricerca gli costò caro

L’amore per la ricerca della verità è costata cara a Peppino Impastato, morto prima dei 30 anni per mano di Gaetano Badalamenti. “Pensare che mio zio fosse più giovane di me quando è stato ucciso mi spinge ancora di più a sentire la responsabilità di portare avanti il suo messaggio“, ha detto tempo fa la nipote Luisa Impastato all’Agi, “era un ragazzo che a 30 anni ha dedicato la sua vita ai suoi ideali e questo ti fa sentire piccola“. Luisa non ha mai conosciuto lo zio, se non tramite i racconti di nonna Felicia Impastato, la madre di Peppino. “La voce narrante attraverso cui ho conosciuto Peppino, e ho iniziato così a sentirlo veramente familiare”, ha sottolineato, “Crescendo porto avanti la sua memoria non solo per un senso di dovere, ma proprio perché è una passione. Mia nonna non ha dovuto combattere solo contro la mafia, ma anche contro quelli che volevano far credere che Peppino si fosse ucciso o che fosse un terrorista”. Luisa infatti è nata solo nove anni dopo la morte dello zio e ha vissuto appieno gli anni più duri della lotta per ottenere giustizia. “Ricordo bene che mia nonna Felicia all’inizio non voleva costituirsi parte civile perchè temeva per la vita di mio padre”, ha aggiunto, “però, insieme a lei, ha deciso di combattere per rendere giustizia a Peppino. Una scelta coraggiosa quella di mia nonna, anche perchè era sposata con un mafioso. Mia nonna ha denunciato da subito Gaetano Badalamenti che abitava a cento passi da casa“. Oggi, venerdì 22 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata il film Felicia Impastato, in cui verrà raccontata la vita di Peppino attraverso la dura lotta della madre e del fratello Giovanni. Un’eredità che continua ancora oggi grazie all’impegno degli Impastato a non dimenticare mai quanto accaduto.



