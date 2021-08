Peppino Mazzullo, voce “storica” di Topo Gigio/ Dallo Zecchino d’Oro a Richetto (Techetechetè)

Peppino Mazzullo sarà uno dei protagonisti delle puntate di Techetechetè che andranno in onda nel weekend tra il 14 e il 15 agosto 2021, dato che il format in questi giorni completamente dedicato a Topo Gigio, di cui è stato la voce. Il programma di video-frammenti è ormai da anni un must have per milioni di telespettatori e, soprattutto i più nostalgici dei personaggi dell’infanzia, non potranno in questo caso mancare all’appuntamento.

Il nome di Giuseppe Mazzullo, meglio noto come Peppino, potrebbe non essere del tutto noto ai più giovani, ma la volte senza dubbio sì: è, infatti, quella di Topo Gigio, personaggio immaginario amatissimo da bambini e non solo. La carriera dell’attore e doppiatore italiano, tuttavia, è molto più ampia. Al di là del “prestito” al celebre pupazzo, infatti, ha scritto diversi capitoli della storia del piccolo schermo: dalle puntate dello Zecchino d’Oro ad un’altra icona della fantasia, ovvero Richetto.

Chi è Peppino Mazzullo, voce “storica” di Topo Gigio

Peppino Mazzullo è noto per avere prestato la voce a Topo Gigio, creazione della compianta Maria Perego, dal 1959 al 2006. Il roditore più famoso d’Italia gli ha permesso di divenire una vera e propria icona in termini di performance vocali e non solo. È stato, infatti, persino nominato Cavaliere della Repubblica in passato. In pochi, tuttavia, sanno da dove nasca la tonalità studiata per il celebre pupazzo. Il diretto interessato, qualche tempo fa, ha rivelato di essersi ispirato a quella reale di un suo amico di infanzia, ma l’identità di quest’ultimo non è mai stata resa nota.

I successi di Peppino Mazzullo, ad ogni modo, vanno ben al di là di Topo Gigio. Restando nel campo di voci e bambini, in tal senso, il doppiatore e attore italiano negli anni Sessanta ha partecipato nel dietro le quinte ad un gran numero di spettacoli dello Zecchino d’Oro. In questo periodo è diventato anche creatore e voce del famoso personaggio televisivo “Richetto”, lo scolaro eternamente bocciato. Oggi ha la veneranda età di 95 anni. Dopo essersi ritirato dalle scene, è tornato a vivere insieme alla moglie Annamaria Dematteis a Santo Stefano di Briga, suo paese d’origine, all’interno di un antico palazzo nobiliare. A Messina ha fondato il Piccolissimo Teatro.



