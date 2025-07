Gaffe eclatante di Peppone Calabrese durante l’intervista a Pierdavide Carone su ‘Camper’: impreparato sulla morte di Celso Valli.

Di strafalcioni in tv ne è pieno il web, ma quello andato in scena quest’oggi su Rai Uno non è passato inosservato a buona parte degli utenti: protagonista Peppone Calabrese, conduttore di ‘Camper’. Ospite della mattinata era Pierdavide Carone che, raccontandosi, è arrivato a ricordare con commozione colui che ha contribuito alla sua ascesa ai tempi di Amici: Celso Valli. Il noto produttore è venuto a mancare proprio qualche ora fa e, tra i suoi meriti, c’è anche la produzione del brano ‘Di notte’ che Carone portò al successo proprio ai tempi del talent.

“Con quale canzone sono stato preso ad Amici? ‘Di notte’…”, queste le parole di Pierdavide Carone – come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine – prima che si concretizzasse il momento imbarazzante in diretta su Rai Uno con protagonista Peppone Calabrese, conduttore di ‘Camper’. Il giovane cantautore – reduce dall’esperienza ad ‘Ora o mai più’ – ha colto l’occasione per ricordare Celso Valli, scomparso proprio oggi, produttore del brano menzionato da Carone.

Pierdavide Carone ricorda Celso Valli a ‘Camper’: imbarazzo su Rai Uno per la ‘scena muta’ di Peppone Calabrese

“Vorrei ricordare il produttore che è Celso Valli che purtroppo ci ha lasciato qualche ora fa, la dedico a lui”, queste le parole di Pierdavide Carone dopo aver introdotto la canzone ‘Di notte’. A questo punto l’imbarazzo piomba nello studio di ‘Camper’, complice un’evidente gaffe di Peppone Calabrese – conduttore del programma di Rai Uno – che non solo non era a conoscenza del triste avvenimento ma è sembrato anche impacciato nel gestire quella lacuna.

Diversi attimi di silenzio, poi qualche parola confusa: “Ah! Non… cioè… beh… gliela vogliamo dedicare?”, questi i monosillabi di Peppone Calabrese al ricordo di Pierdavide Carone per la scomparsa di Celso Valli. Lo sguardo che, più che spiazzato, sembrava spaesato e che avvalora la definizione di gaffe. Il conduttore di Camper è stato anche bersagliato sui social per quanto accaduto in diretta su Rai Uno. “Ma dove l’hanno preso” – scrive qualcuno, come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – e ancora: “Questo programma è veramente imbarazzante”; “A casa abbiamo Monica Leofreddi, Roberta Capua e Arianna Ciampoli mentre in diretta tv abbiamo Peppone”. Insomma, la gaffe di Peppone Calabrese non è passata inosservata.