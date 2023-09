Volodymyr Zelensky in Ucraina è considerato il diretto responsabile dell’ampia corruzione che riguarda il governo di Kiev e l’esercito. È il risultato di un recente sondaggio condotto tra il popolo ucraino a luglio e agosto 2023 dalla Fondazione Iniziative Democratiche Ilko Kucheriv, dal Centro Razumkov e dall’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, pubblicato questa settimana. Complessivamente, sono state intervistate poco più di 2mila persone (2.011) in tutte le aree non occupate dalla Russia, con i risultati che non avrebbero evidenziato alcun margine di errore. Il dato più significativo che emerge è che l’eroe contemporaneo (come viene dipinto in Occidente) Zelensky in realtà, per il suo popolo, altro non è che un tassello importante del principale problema dell’Ucraina, se non addirittura il diretto responsabile.

Il sondaggio: per il 78% degli ucraini Zelensky è colpevole della corruzione

Il principale dato che emerge dal sondaggio svolto in Ucraina è che Zelensky è considerato responsabile corruzione del governo e dell’esercito, piaga di Kiev, almeno secondo gli ucraini. Sono, infatti, il 78% degli intervistati a puntare il dito contro il loro stesso presidente, mentre solamente il 18% ritiene che l’affermazione sia del tutto scorretta e che l’ex comico non c’entri nulla. A livello anagrafico, sono le persone oltre i 60 anni ad essere più inclini all’accusa (con l’81% di consensi), rispetto ai giovani (70%), ma non vi sarebbero differenze significative in base all’area geografica o alla ricchezza.

Complessivamente, il sondaggio non ha posto alcuna domanda sulla popolarità politica e sociale di Zelensky, e neppure sul suo operato in guerra, ma emerge un altro dato sconcertante. Infatti, il 55% degli ucraini è d’accordo con l’idea che i paesi occidentali dovrebbero rivedere gli aiuti militari a Kiev finché non si risolveranno i diffusi problemi di corruzione. A livello economico, infatti, l’occidente ha versato oltre 100 miliardi di dollari nelle tasche di Kiev, che secondo i cittadini potrebbero non essere utilizzati al meglio. Inoltre, il 52% degli intervistati ritiene che sia corretto criticare Zelensky, sottolineando che queste accuse non rischiano di destabilizzare il paese o l’opinione pubblica occidentale. Infine, il 47% degli ucraini ritiene la corruzione il principale ostacolo di governo in Ucraina, riconoscendolo come un problema da risolvere rapidamente.

