Per amore del mio popolo Don Diana/ Su Rai 1 la miniserie con Alessandro Preziosi

Per amore del mio popolo Don Diana: film su una storia vera

Per amore del mio popolo Don Diana va in onda oggi, 23 maggio, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Questa pellicola è uscita per la televisione come miniserie durante l’anno 2014 ed appartiene ai generi drammatici e biografici. Il regista di questo film è Antonio Frazzi mentre la sceneggiatura è stata curata da diversi scrittori come lo stesso Frazzi, Fabrizio Cestaro, Carlo Cozzolino e Francesca Panzarella. All’interno del cast di questo film per la televisione sono presenti diversi volti noti dello spettacolo italiano come Alessandro Preziosi, Massimiliano Gallo, Gianluca di Gennaro, Antonio Pennarella, Anita Zagaria, Lidia Vitale e Yari Gagliucci. Questa miniserie è uscita inizialmente in due puntate che hanno ottenuto un buon share.

Per amore del mio popolo Don Diana, Trama del film

Per quanto riguarda Per amore del popolo Don Diana leggiamo la trama. Giuseppe Diana è un uomo dal cuore buono che ha come obiettivo quello di aiutare gli altri ad intraprendere una vita migliore. Tutti lo conoscono con il nome di Don Peppe, anche conosciuto come Don Diana. Questo uomo di chiesa ha un compito molto difficile, vale a dire gestire la parrocchia a Casal di Principe, comune della Campania conosciuto in tutto il mondo per ragioni non positive.

In questo luogo infatti, ci sono due famiglie, gli Esposito e i Capuano, che si attaccano senza esclusione di colpi per avere il controllo totale del territorio. Queste famiglie fanno parte della Camorra ma vogliono avere l’esclusività sull’intero territorio. Questo per loro significherebbe avere più denaro ma anche provocare più morti e sofferenza a tutti coloro che abitano nelle vicinanze, anche alla brava gente che si sforza ogni giorno di andare avanti in modo onesto.

Don Peppe avrebbe l’opportunità di trasferirsi a Roma e fare anche carriera nel mondo ecclesiastico. Tuttavia, capisce che nel suo luogo natale può essere più utile e poter davvero cambiare le cose o almeno cercare di farlo. Inoltre, a Don Peppe viene affidato Antonio Esposito, il figlio di un boss che è diviso tra seguire le orme del padre e intraprendere una carriera onesta. Don Peppe si impegnerà al massimo per salvare lui e altri ragazzi e per diventare un simbolo di speranza e decisione contro la lotta alla camorra e all’illegalità.

