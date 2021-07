Per amore di Daisy/ Su Rai 1 il film con per famiglie di David S.Cass Sr. (10 luglio)

Per amore di Daisy va in onda oggi, 10 luglio 2021, con inizio dalle ore 16,45 su Rai 1. Regista di questa pellicola tutta televisiva, apprezzabile come ‘family movie’ è il regista statunitense David S. Cass Sr., una lunga carriera, anche di successo, iniziata nel 1969 con il film ‘Il grande giorno di Jim Flagg’, un Western con protagonista, niente meno, del grande attore Robert Mitchum. In seguito la carriera del cineasta ha lasciato altre belle impronte nel cinema americano, per il quale ricordiamo film come ‘L’isola del dr. Moreau (The Island of Dr. Moreau)’ con Burt Lancaster oppure ‘La banda delle frittelle di mele colpisce ancora (The Apple Dumpling Gang Rides Again)’, un sequel amatissimo anche in Italia sulle vicende di due amabili fuorilegge.

Per amore di Daisy, la trama del film

Di seguito troverete la trama di Per amore di Daisy. Kelsey è un’avvocatessa in carriera, esperta in pratiche divorziste e un giorno, per accontentare il suo capo e ricevere attenzioni professionali, accetta di custodire per conto di una cliente di rango la piccola cagnolina Daisy. La durata dell’adozione della dolce amica a quattro zampe è di tre mesi, tanto tempo per una ragazza che non ha mai avuto un cane, motivo per il quale, non sapendo come gestire il rapporto tra lei e l’animale, si rivolge all’amico veterinario, esperto in pet-teraphy, Harrison, che le da alcuni validi consigli per iniziare un rapporto proficuo con Daisy. Kelsey in poco tempo inizia a capire e amare il cane che la ricambierà con gesti canini d’affetto, scodinzolate e momenti nei quali la donna in carriera inizierà a riconsiderare gli aspetti fondamentali dell’esistenza, e vedere la carriera non più come un punto d’arrivo, ma come un aspetto della vita importante ma non focalizzante come in precedenza.

Questo è il vero scopo della presenza della cucciola che lancerà Kelsey in avventure di strada, momenti divertenti e simpatie di un animale ben addestrato per divenire beniamino di tutti e lo è in questa commedia dolcemente buffa e profonda nella sceneggiatura. Tra l’altro Kelsey dovrà recarsi più volte dal veterinario e, nel tempo, inizierà a vederlo non solo come un ottimo consigliere in materia etologica e di comportamento canino, ma come uomo anch’esso dolce, affascinante, brillante, insomma, Cupido si traveste da cagnolina e lancia frecce abbaiando festosamente nell’essere il fulcro di un giovane amore che sta per sbocciare.

