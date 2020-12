Per chi suona la campana/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper e Ingrid Bergman

Per chi suona la campana va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre 2020, con inizio fissato per le ore 16,00. Il film è una sorta di autobiografia del grande romanziere americano Ernest Hemingway, il quale si racconta attraverso le vicende di un personaggio, Robert Jordan, il quale rappresenta il suo alter-ego. Regista del film fu il grande cineasta Sam Wood, una vera gloria all’interno di Paramount Pictures, regista che ha lavorato con attrici e attori del calibro di Ronald Reagan, ex Presidente degli Stati Uniti d’America, con Wood nella pellicola ‘Delitti senza castigo (Kings Row)’, oppure James Stewart in ‘Il ritorno del campione (The Stratton Story o The Life of Monte Stratton)’ o Claudette Colbert nel romantico ‘Quella che non devi amare (Guest Wife)’.

Una carriera stupenda che si concretizza con ‘Per chi suona la campana’ che vede una coppia protagonista di grande spessore, Gary Cooper nel ruolo di Robert Jordan e Ingrid Bergman in quello di Maria. Per la Bergman fu il primo film a colori prodotto per il cinema: siamo nella fase del Technicolor “in progress” e l’attrice svedese era già affermata, anche se i grandi successi, come ‘Notorious – L’amante perduta (Notorious)’, ‘La locanda della sesta felicità (The Inn of the Sixth Happiness)’ diretto da Marck Robson o ‘Passeggiata sotto la pioggia di primavera (Walk in the Spring Rain)’ assieme ad Anthony Quinn, arriveranno gli anni successivi. Per Gary Cooper pure la carriera viaggiava a vele spiegate, reduce da pochi anni dal successo di ‘Arriva John Doe (Meet John Doe)’, diretto da Frank Capra, e negli anni successivi l’attore salirà sino alle stelle più alte con pellicole indimenticabili come ‘L’albero degli impiccati (The Hanging Tree)’ o ‘Mezzogiorno di fuoco (High Noon)’ diretto da Fred Zinnemann.

Per chi suona la campana, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Per chi suona la campana. Robert Jordan è volontario nella Guerra Civile spagnola e, in quell’epoca nella quale il franchismo toglieva diritti e libertà alla nazione iberica, la guerriglia dei partigiani resistenti si muoveva su più fronti. Jordan ha il compito, assieme al suo commando, di far esplodere un ponte indispensabile per le truppe franchiste come passaggio logistico: in quel frangente conoscerà Maria e se ne innamorerà. Per quale motivo un insegnate pacifico come Robert Jordan si arruola nell’esercito non governativo del movimento delle Brigate Internazionali che combattono Francisco Franco? Perché Robert Jordan viveva in Spagna prima della dittatura, amava il paese, la sua libertà, la bellezza dei suoi paesaggi, la bontà della gente da quel momento repressa dal fascismo di regime. Jordan quindi prende le armi grazie ad un vecchio, una persona saggia che lo aiuta a inserirsi nelle Brigate segrete, Anselmo, tra i due nascerà una profonda amicizia. La guerra è ovunque, la guerriglia insiste nel suo tentativo di ridare libertà alla Spagna e al suo popolo: tra esplosioni, segretezze, clandestinità obbligate, l’amore tra Robert e Maria esalterà la purezza anche intellettuale dei sentimenti di libertà, pace e amore.



