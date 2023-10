Per Elisa – Il Caso Claps anticipazioni puntata 31 ottobre 2023/ Una misteriosa richiesta di ricatto…

Per Elisa – Il Caso Claps anticipazioni seconda puntata in onda stasera

Oggi, martedì 31 ottobre, va in onda il secondo appuntamento di Per Elisa – Il Caso Claps miniserie targata Rai Uno con gli episodi 3 e 4. La fiction si basa su un caso di cronaca avvenuto a Potenza e risalente al 1993. Elisa uscita di casa per andare a messa, sparì misteriosamente dopo aver parlato con un’amica.

Dopo tante lotte legali e denunce da parte della famiglia Claps, il corpo della donna è stato ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto di una chiesa. L’omicida è Danilo Restivo, ragazzo 21enne che la vittima ha incontrato il giorno della sua scomparsa. Restivo venne arrestato in Inghilterra, accusato anche dell’omicidio di Heather Bernett sua vicina di casa. Gildo, fratello di Elisa, aveva a lungo cercato di portare la verità a galla fondando l’associazione Penelope.

Per Elisa – Il Caso Claps: anticipazioni terzo episodio

Nel terzo episodio della miniserie, la famiglia Claps sarà sotto attacco di una misteriosa richiesta di riscatto di cui non si conosce il mandante. Nel frattempo, il fidanzato della sorella di Danilo rivela a Gildo che Restivo avesse un comportamento molto strano il giorno in cui Elisa è scomparsa.

Le indagini fanno emergere l’incoerenza e l’incongruenza in alcune dichiarazioni di Danilo, che verrà arrestato per false dichiarazioni. Il corpo di Elisa, però, non è stato ancora trovato dunque l’accusa non può che decadere e il caso viene chiuso e abbandonato. Gildo, frustrato e ferito, decide di lasciare la sua fidanzata Irene convinto che stare con lui le avrebbe reso la vita impossibile.

Per Elisa – Il Caso Claps: anticipazioni quarto episodio

Nel quarto episodio della miniserie Per Elisa – Il Caso Claps, Irene cerca di riavvicinarsi a Gildo dopo un anno di assenza da Potenza. L’uomo, però, è sempre più preso dal ricercare l’assassino della sorella. L’ex fidanzata presenta Don Marcello a Gildo, con il quale nascerà una bellissima amicizia.

La procura di Salerno riapre il caso della scomparsa di Elisa, ma il suo corpo non è stato ancora ritrovato e questo complica molto le indagini. Sempre più frustrato e sopraffatto dagli eventi, il fratello di Elisa perde il controllo della sua moto e fa un’incidente. Il pericolo che ha corso, però, gli fa capire quanto per lui Irene sia importante e così le chiede di sposarla. Insieme a Don Marcello, la coppia fonda l’associazione Penelope per aiuta le famiglie di persone scomparse.

