Per grazia ricevuta/ Su Rete 4 il film diretto e interpretato da Nino Manfredi

Per grazia ricevuta andrà in onda su Rete 4 alle 16:25 di oggi, 27 luglio, nella fascia pomeridiana, ed è stato scritto, diretto e addirittura interpretato da Nino Manfredi. La pellicola venne presentata in concorso alla ventiquattresima edizione del Festival di Cannes e vinse come miglior opera prima. Sceneggiato da Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi e Luigi Magni venne distribuito in Italia da Cineriz. Nei reparti tecnici hanno lavorato Armando Nannuzzi alla fotografia, Alberto Gallitti al montaggio e le musiche sono state composte da Guido De Angelis. Il cast, oltre a Nino Manfredi, vede anche volti noti come Lionel Stande, Delia Boccardo e Paola Borboni. La pellicola venne girata in Italia in location divise tra Basso Lazio, Umbria e Tuscia.

Per grazia ricevuta, la trama del film

La storia di Per grazia ricevuta ha inizio quando un chirurgo viene chiamato da un ospedale per operare d’urgenza un uomo che si trova in gravi condizioni in seguito ad un tentato suicidio: Benedetto Parisi. Vengono subito mostrati la compagnia Giovanna, incinta di suo figlio, e sua madre Immacolata che spera nella morte dell’uomo per poter dare in sposa la ragazza ad un amico di famiglia che ritiene molto più degno di lui.

La compagna invece consente l’inizio della rischiosa operazione che potrebbe salvare Benedetto e da quel momento la narrazione si sposta. Ci si focalizza infatti sugli anni di vita di Benedetto in gioventù, un ragazzino particolare, vivace ed entusiasta che vive in un piccolo paesino dell’Alta Terra di Lavoro. Seguendo le sue vicende si potrà arrivare a capire come sia arrivato a tentare il suicidio e cosa tutto è successo negli anni precedenti.

