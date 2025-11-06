Dalla BEI un piano da 1,4 miliardi per i Campi Flegrei: finanziati progetti di ammodernamento e ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto

Con la situazione ai Campi Flegrei che non accenna a migliorare – e, anzi, si teme possa anche peggiorare ulteriormente e breve – a causa dell’ormai noto bradisismo che sta aumentando l’entità e la frequenza delle scosse di terremoto, la vicepresidente della BEI (ovvero la Banca europea per gli investimenti) Gelsomina Vigliotti ha annunciato sulle pagine del Mattino un nuovo piano di investimenti che dovrebbe mettere in campo al più presto 1,4 miliardi di euro dedicati interamente ai Campi Flegrei.

Terremoto Campi Flegrei, 5 scosse nelle ultime 48 ore/ Musumeci: “1.4 mld di euro per sistemare edifici”

Un progetto – spiega Vigliotti – che punterà alla “ricostruzione e (..) messa in sicurezza” dell’area dei Campi Flegrei, andando a intervenire direttamente sulla “vulnerabilità” degli edifici e delle “infrastrutture” pubbliche gravemente danneggiate dagli eventi sismici degli ultimi mesi: complessivamente i fondi permetteranno – con una dotazione da “850 milioni” – di ricostruire e ammodernare “70 edifici pubblici” tra le scuole, gli edifici comunali e infrastrutture come fognature, porti e strade; mentre i restanti “550 milioni” saranno destinati agli edifici dei privati cittadini.

Terremoto Campi Flegrei, allerta gialla per rischio vulcanico/ Confermata Fase 2 di attenzione: cosa prevede

Complessivamente i lavori di ammodernamento dei Campi Flegrei dovrebbero concludersi “entro il 2032” e Vigliotti ci tiene a chiarire che non si tratterà di una semplice “riparazione dei danni” perché complessivamente si punterò anche a “rafforzare la prevenzione” e a migliorare gli edifici dal punto di vista ambientale, tutto a beneficio – anche – dello Stato che dovrà sostenere costi inferiori grazie al supporto della BEI.

Gelsomina Vigliotti: “Oltre ai Campi Flegrei, dalla BEI fondi per ammodernare Napoli”

Al contempo, però, l’attenzione della BEI è posta – spiega sempre Vigliotti – anche al di fuori dei Campi Flegrei, ricordando che proseguono i lavori per lo “sviluppo della mobilità sostenibile” su tutto il territorio campano, quelli per la “sicurezza energetica” e anche quelli per la crisi abitativa; citando in quest’ultimo campo l’imminente inaugurazione di uno “studentato (..) in via Ferraris” che potrà accogliere fino a “500 (..) studenti”, ma anche lavoratori grazie a nuovi “spazi di coworking”.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale, 149 scosse, bradisismo si conferma in aumento

E poco distante dai Campi Flegrei – sempre a Napoli – Vigliotti ricorda anche presto dovrebbe essere approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da “40 milioni” che confluiranno in progetti di costruzione di nuove “unità abitative a prezzi calmierati”, di nuovi centri “culturali come teatri e biblioteche” e per la ristrutturazione – anche qui in ottica “energetica” – di diversi “edifici pubblici”; mentre altri 155 milioni sono già stati stanziati per la “mobilità sostenibile” e la sicurezza delle strade napoletane.