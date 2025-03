In questo concitato periodo storico nel quale l’Europa si sta trovano a riflettere su come fare per garantire una Difesa in grado di stare al passo con le pressanti minacce – da un lato la Russia e le sua mire espansionistiche, dall’altro l’abbandono da pare degli USA della deterrenza europea al fine di tagliare le spese federali – il Financial Times ha pubblicato un’interessante riflessione sulla strada (forse l’unica) che i leader del Vecchio continente potrebbero percorrere.

Il tema non è affatto trascurabile, perché allo stato attuale trovare un accordo sulla Difesa che possa incontrare il favore di tutti i paese sembra essere – quasi – un’utopia con il conseguente rischio che a fronte di una minaccia concreta, reale e tangibile potremmo farci trovare impreparati.

Fino ad oggi le strade che l’Europa ha valutato per munirsi di un comparto difensivo solido sono state soprattutto due (o meglio una, dato che la seconda fa storcere il naso alle popolazioni anche al solo nominarla): da un lato il sembra discusso aumento del debito che per alcuni paesi – vedesi voce Germania – è un vero e proprio tabù, soprattutto quando si parla di ‘debito comune’; dall’altro lato un aumento delle tasse a carico dei cittadini che oltre ad essere poco digeribile dalle popolazioni, apre anche ad una questione temporale non trascurabile dato che sarebbero necessari decenni per mettere da parte una cifra utile, oppure aumenti altissimi che creerebbero una vera e propria rivolta sociale.

Come fare a finanziare la Difesa dell’Europa: secondo il Financial Times la risposta sta nel taglio del welfare

Dunque, cosa fare per permettere all’Europa di munirsi di una sua Difesa comunitaria? Secondo il Financial Times la lezione da recuperare è quella della Merkel che già 13 anni fa notò come l’UE pur rappresentando solamente il 7% della popolazione globale e il 25% della produzione, al contempo rappresentava anche il 50% della spesa sociale per il welfare: la situazione – non si può negare – è cambiata leggermente nell’ultimo decennio, ma comunque le cifre restano grosso modo simili e (soprattutto) sproporzionate.

Il quotidiano economico in tal senso ricorda che lo stato di welfare che da sempre caratterizza l’Europa è stato reso possibile soprattutto dal fatto che il comparto difensivo era assicurato dagli USA ed è logico che se oggi il paradigma cambia, allora anche l’UE deve cambiare di conseguenza: sicuramente una riduzione della spesa sociale non sarebbe accolta positivamente della popolazione, ma secondo il FT si tratterebbe anche della scelta etica più corretta dato che sarebbe moralmente scorretto chiedere ai giovani di imbracciare i fucili mentre si cerca di garantire una vita dignitosa agli anziani a casa.

Inoltre, non va dimenticato nel frattempo che la popolazione d’Europa è sempre più vecchia ed è destinata ad invecchiare molto rapidamente dato il generalizzato calo delle nascite e in un contesto dove gli anziani crescono più dei giovani si rischia di giungere ad un sistema insostenibile economicamente: ironia vuole che puntando sul comparto difensivo a discapito di quello assistenziale, l’UE si avvicinerebbe sempre di più al modello statunitense; proprio nel periodo storico in cui le due potenze sono più distanti tra loro.