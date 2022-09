Per pochi dollari ancora/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Per pochi dollari ancora, film di Rete 4 diretto da Calvin J. Padget

Per pochi dollari ancora va in onda oggi, martedì 6 settembre 2022, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto tra Italia, Francia e Spagna nel 1966 da Edmondo Amati e diretto da Calvin J. Padget. Il film è caratterizzato da alcune curiosità degne di nota. La pellicola è stata infatti al centro di una vera e propria disputa legale riguardante la colonna sonora.

Infatti, nel film si può udire un brano del celebre Ennio Morricone senza che questi avesse dato il via libera mediante la casa editrice del tempo. La produzione del film fù quindi denunciata dall’artista e si ebbe un esito unicamente nel 1973. Inoltre, la versione italiana del film presenta una particolarità legata al nome di Giuliano Gemma. Infatti, all’interno del film utilizza il nome reale unito al soprannome di Montgomery Wood utilizzato anche per film realizzati diverso tempo prima. Oltre al contributo di Giuliano Gemma, ad impreziosire il cast hanno contribuito Dan Vadis, Josè Calvo e Angel del Pozo.

Per pochi dollari ancora, la trama del film

Il film Per pochi dollari ancora si articola in prossimità della guerra di secessione americana, precisamente poco dopo la sua conclusione. Tutti i soldati a supporto della confederazione che sono stati fatti prigionieri durante la guerra continuano a non voler cedere alle pretese degli unionisti nonostante la stesura di una resa redatta da Robert Edward Lee.

In particolare, attraverso dei contatti esterni sono riusciti a trovare delle ottime conoscenza tra gruppi di malviventi e bande di malfattori al fine di perseverare con la resistenza contro gli oppressori. In particolare, un uomo coalizzato con i confederati riesce a scampare alla condanna a morte nonostante la cattura con un incredibile colpo di scena.

Egli era infatti riuscito a scoprire delle importanti notizie che sarebbero dovute restare segrete; infatti, tali informazioni erano custodite unicamente da alcuni ufficiali nordisti e bisognava possedere una particolare autorizzazione per averne i dettagli. In ogni caso, da tale situazione viene fuori un retroscena destinato a cambiare le sorti della rivolta.

L’obbiettivo della coalizione era infatti quello di mettere le mani sul celebre tesoro di Fort Yuma. Ma dalle dichiarazioni dell’uomo viene fuori che si tratta di una vera e propria trappola. Il tesoro è inespugnabile e accingersi ad affrontare una missione del genere significa letteralmente suicidarsi. Mentre la notizia viene divulgata e ogni tentativo di ingerenza viene soppresso, Gary Hammond viene scelto per scoprire chi fosse l’impostore che aveva permesso la divulgazioni di informazioni così delicate.

Gli errori del film Per pochi dollari ancora

Sono presenta alcuni errori curiosi che sono stati catturati dagli spettatori più attenti. Ad esempio, è stato notato un errore di trascrizione su una locandina ripresa nel film, presente all’esterno del saloon.

Alla pubblicità dello spettacolo di Connie Breastfull il nome della donna è scritto in maniera errata, ovvero ” Connje”. Altro errore notato riguarda il concetto di continuità; dopo che Gemma subisce un colpo per nessuna ragione apparente una botte nelle circostanze effettua una rotazione di 90 gradi.











