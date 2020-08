Per qualche dollaro in più/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Clint Eastwood

Per qualche dollaro in più va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 1 agosto, per le ore 21:30. Si tratta di una pellicola che ha fatto epoca realizzata in Italia nel 1965 con la partecipazione di diverse case tra cui anche alcune spagnole e tedesche. La regia di questa pellicola è stata firmata da Sergio Leone il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Fulvio Morsella e Luciano Vincenzoni. Le musiche della colonna sonora sono state scritte dell’indimenticabile maestro Ennio Morricone con gli effetti speciali di Giovanni Corridori mentre i costumi e la scenografia sono stati ideati da Carlo Simi. Cast sono presenti nomi che hanno fatto la storia del genere Western e non solo tra cui Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mario Brega, Mara Krupp, Luigi Pistilli e Klaus Kinski.

Per qualche dollaro in più, la trama del film

Ecco la trama di Per qualche dollaro in più. Ci troviamo in una cittadina del Nuovo Messico dove una sorta di pistolero psicopatico ma estremamente intelligente chiamato con l’appellativo di Indio si trova a capo di una pericolosa banda di malviventi. Per tutti i crimini di cui si è reso protagonista è stato rinchiuso all’interno di un carcere ma ben presto verrà salvato dai propri uomini i quali si dimostrano molto spietati sia nei confronti del capitano della prigione che delle stesse guardie sterminando praticamente tutti. Nel frattempo un uomo conosciuto come il Monco in quanto per sparare utilizza soltanto la sua mano sinistra, sta portando avanti la sua attività di cacciatore di taglie. Lui è costantemente alla ricerca di tutti i criminali più pericolosi in quanto sulla loro testa sono state messe delle taglie piuttosto interessanti.

Anche un ex ufficiale sudista conosciuto con il nome di Douglas Mortimer è diventato un abile Bounty killer che è a sua volta alla ricerca di tutti i principali criminali dello stato americano. I due cacciatori vengono a sapere della fuga dal carcere dell’Indio e di come sulla sua testa ora ci sia una taglia di ben 10.000 dollari. I due dunque si mettono sulle tracce del pericoloso malvivente anche per chiudere una vecchia vicenda che riguarda soprattutto l’ex militare. Nel frattempo il criminale sta organizzando una nuova rapina per colpire una delle più importanti banche dello stato del Nuovo Messico.

Nel frattempo i due bounty killer hanno deciso di unire le forze e dividere la taglia anche perché sono coscienti di come il malvivente possa contare su un numero considerevole di pistoleri e assassini. Per riuscire la meglio in questa incredibile avventura i due dovranno far leva sulle proprie abilità con l’uso della pistola ma anche e soprattutto pensare a stratagemmi molto articolati per mettere con le spalle al muro il criminale. Sarà una nuova incredibile avventura nella quale tutto si risolverà con uno scontro finale nel quale soltanto il più veloce ed abile con la pistola potrà avere la meglio e soprattutto avere la vita salva.

