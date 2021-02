Per sempre la mia ragazza, storia tratta dal libro/ Il solito Nicholas Sparks?

Il film Per sempre la mia ragazza, in onda su Rai 1 stasera, è tratto dal romanzo omonimo di Heidi McLaughlin. C’è chi l’ha paragonato in maniera negativa ai film tratti dai romanzi di Nicholas Sparks, accusandolo dunque di essere sdolcinato e poco profondo anzi con un po’ troppa superficialità per generare le lacrime facili. Nonostante la critica, di fatto, l’abbia demolito in questo senso, il pubblico invece sembra averlo gradito. La risposta al box office è stata importante con ben 16 milioni di dollari incassati al fronte dei 3.5 spesi come budget iniziale. Vedremo cosa dirà il pubblico che stasera avrà la possibilità di guardarlo per la prima volta in chiaro.

Per sempre la mia ragazza, storia tratta dal libro: come è nato?

Come è nato il libro da cui è tratto Per sempre la mia ragazza? L’autrice Heidi McLaughlin ha svelato di aver avuto l’ispirazione per l’opera da una foto vista casualmente su Facebook. Questa mostrava semplicemente un uomo che cercava di chiedere scusa a una ragazza. Da quello spunto si sviluppò l’idea di lavorare su una storia che lavorava sul tema del perdono. Il libro ottenne davvero numerosi consensi, nonostante si trattasse di una piccola produzione. La critica storse il naso, ma proprio come per quanto riguarda il film le vendite andarono alle stelle tanto da scegliere la strada del cinema.



