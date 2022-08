Per sempre la mia ragazza/ Su Rai 1 il film con Alex Roe e Jessica Rothe

Il cast di Per sempre la mia ragazza

Per sempre la mia ragazza è il film in programma per la prima serata sulla rete ammiraglia Rai 1. La pellicola, di genere drammatico-romantico-sentimentale, andrà in onda precisamente oggi, 30 agosto 2022, a partire dalle ore 21.25. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti nel 2018. Gli attori protagonisti sono Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson e Peter Campor. La storia è tratta dal primo romanzo scritto da Heidi McLaughlin intitolato “Forever My Girl”. L’autrice del libro ha fatto della sua passione un lavoro, da sempre amante della lettura Heidi ha pubblicato una ventina di best-seller. Si tratta di un film sullo stile di quelli tratti dai romanzi di Nicholas Sparks che fanno urlare le adolescenti e storcere il naso ai più grandi per mancanza di veridicità e pathos.

Per sempre la mia ragazza, la trama del film

La storia di Per sempre la mia ragazza si svolge in una cittadina della Louisiana. Il giorno del suo matrimonio con la dolce Josie (Jessica Rothe), Liam Page (Alex Roe) lascia la fidanzata sull’altare e scappa via. Otto anni dopo il giovane diventa famoso, una vera star della musica country. L’indomani di uno dei suoi soliti concerti nella città di New Orleans, il cantante viene a sapere che Mason, il suo amico di sempre, è morto a causa di un terribile incidente stradale. Liam non ci pensa due volte, prende le sue cose e parte per Saint Augustine, la città in cui si svolgerà il funerale del suo caro amico. Alla cerimonia funebre è presente anche Josie che, nonostante occupasse un posto defilato, viene notata da Liam e i due si avvicinano.

Più che un incontro il loro è un vero e proprio scontro, inevitabile ma molto importante. Josie racconta a Liam di avere una figlia e che lui è il padre della bambina. Gli spiega inoltre di essersi accorta di essere ininta dopo che lui era scappato via in giorno del matrimonio. La rivelazione lascia Liam senza parole, è confuso e felice al tempo stesso. Chiede di incontrare la bambina che ormai ha circa otto anni e si chiama Billy (Abby Ryder Fortson). Subito l’uomo si rende conto di avere di fronte una ragazzina sensibile e molto intelligente, tanto da sembrare più grande della sua età. Liam rivede spesso la figlia e questo gli dà la possibilità di riavvicinarsi a Josie, la ragazza che in passato amava eche non l’ha mai dimenticato. Tra i due nasce un sentimento forte ma un giorno Liam decide di riprendere la sua vita di artista e va a Londra per un concerto. Liam è triste e pensieroso, tanto che il suo manager gli suggerisce di ritornare dalla figlia. Mentre si trova nell’aeroporto, l’uomo trova finalmnte il coraggio di rispondere ad un vecchio messaggio che gli aveva inviato Josie. Liam spiega alladonna il motivo che lo spinse anni prima ad abbandonarla: la morte di sua madre l’aveva colpito molto e aveva paura che un giorno avrebbe perso anche lei. Arrivato a Saint Augustine va subito da Josie e insieme decidono di sposarsi.

