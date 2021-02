Per sempre la mia ragazza/ Su Rai 1 il film con Alex Roe (oggi, 16 febbraio)

Per sempre la mia ragazza va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, martedì 16 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2018 dalla casa LD Entertainment con la regia affidata a Bethany Ashton Wolf, il soggetto è stato tratto dal romanzo omonimo scritto da Heidi McLaughlin mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata una versione cinematografica dalla stessa regista. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Duane Manwiller con le musiche di Brett Boyett. Nel cast figurano tra gli altri Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson, Travis Tritt e Peter Cambor.

Per sempre la mia ragazza, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Per sempre la mia ragazza. In una piccola cittadina dello Stato della Louisiana, una giovane donna di nome Josie si trova a vivere il peggiore incubo per una donna innamorata, quello di essere lasciata all’altare dal proprio fidanzato Liam. Si tratta di un trauma veramente duro da digerire e soprattutto da gestire. 8 anni più tardi Liam è diventato un importante cantante country che ha ottenuto un certo successo e dopo un concerto che si è tenuto a New Orleans, incontra una giovane donna con cui ha una relazione fugace durante la notte.

Il mattino seguente l’uomo si sveglia in preda al panico in quanto si ritrova quella ragazza particolarmente esaltata mentre salta sul suo cellulare inconsapevolmente. Il cantante preoccupato per la possibilità di dover perdere tutti i numeri di telefono necessari per la sua attività professionale, decide di rivolgersi immediatamente al più vicino negozio specializzato nella riparazione di cellulari.

Fortunatamente in negozio riescono ad aggiustare quel cellulare il che incuriosisce il manager e lo stesso cantante il quale non si riesce a spiegare perché tenga così tanto a quel dispositivo ormai diventato obsoleto. Liam in realtà sottolinea come sia molto legato a quel cellulare perché al suo interno c’è un messaggio molto importante che lui vuole portare sempre con sé. Una sera mentre sta guardando la televisione apprende dal notiziario della morte del suo amico, nonché testimone di nozze. L’uomo è morto in un incidente stradale per cui il giorno successivo decide di prendere parte alle esequie dove però ritrova la sua ex fidanzata. Al termine dei funerali la ragazza si avvicina a Liam e gli dà un forte pugno allo stomaco in segno del grande dolore che le ha fatto provare in quel giorno e nei mesi successivi.

Qualche ora più tardi i due si incontrano nuovamente all’interno del negozio di fiori che la ragazza gestisce ormai da tempo scoprendo che lei è diventata madre di una bambina di nome Billy. In realtà si tratta anche della figlia dello stesso Liam con Josie che racconta di aver scoperto della gravidanza circa due settimana dopo quel drammatico giorno. Questo nuovo fatto avrà conseguenze incredibili per la vita dello stesso cantante e della sua ex.

Video, il trailer del film “Per sempre la mia ragazza”





