Per soldi o per amore/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Thelma Ritter

Per soldi o per amore, il film nel pomeriggio di Rete 4 diretto da Irving Kunin Gordon

Oggi pomeriggio, mercoledì 28 settembre, alle 16.35 su Rete 4 va in onda il film “Per soldi o per amore“, una pellicola americana di genere commedia romantica del 1963. Gli attori protagonisti sono Kirk Douglas, Thelma Ritter, William Windom, Mitzi Gaynor e Gig Young.

Ha preso parte al film anche la giovane Leslie Parrish che meritò una nomination al Golden Globe per quanto riguarda la sezione “Esordiente più promettente”. La regia del film è stata curata da Irving Kunin Gordon, meglio noto nel modo del cinema come Michael Gordon.

Per soldi o per amore, la trama del film

Ecco la trama del film “Per soldi o per denaro“. Chloe Brasher (Thelma Ritter) è una donna molto facoltosa e ha tre figlie con le quali non ha un buon rapporto. Le ragazze, Bonnie, Kate e Jane, stabiliscono di scegliere un tutore che provveda ai loro interessi e curi i loro beni. Grazie ad una serie di espedienti messi in atto da Chloe, il tutore nominato è l’avvocato della donna, Donald Kenneth “Deke” Gentry (Kirk Douglas). Come è facile da immaginare, Kenneth opera dietro le indicazioni della signora Brasher; l’avvocato deve spingere affinché le ragazze sposino uomini scelti dalla madre. Bonnie è un’insegnante di ginnastica e per lei è stato scelto un agente fiscale che risponde al nome di Harvey Wafford; Il futuro marito di Jane dovrà essere invece Sam Devis, direttore di un importante carcere, mentre per Kate è stato scelto un imprenditore, John “Bimbo” Smith che è anche un buon amico di Kenneth. Se riuscirà nel compito a lui affidato, l’avvocato riceverà un compenso di centomila dollari; se soltanto una delle ragazze dovesse convolare a nozze con un uomo che non sia quello stabilito dalla madre, l’avvocato non avrà niente.

Gentry riesce a presentare Bonnie e Jane ai rispettivi Harvey e Sam mentre Bimbo, giovane piuttosto libertino, non si presenta agli incontri con Kate (Mitzi Gaynor) organizzati con cura dall’avvocato Donald Kenneth.

Kate, ignara delle intenzioni della madre, è sempre più attratta dal suo tutore. A causa di un malinteso tra Kenneth e Bimbo, durante una serata Kate crede il giovane le abbia fatto un brutto scherzo, quindi prima lo prende a schiaffi e poi se ne va via.

Sembra che il piano della signora Blasher sia perfettamente riuscito: Le sue tre figlie detestano il loro tutore, pensano che lui avesse intenzione di sposare una delle tre per potersi muovere più liberamente nella gestione dei loro beni. Intanto le ragazze recuperano il rapporto con Chloe e sono in procinto di sposare le tre persone scelte per loro dalla madre. Nello stesso tempo Deke si rende conto di amare Kate, quindi rinuncia a qualsiasi onorario e rivela alla ragazza che Bimbo è un incorreggibile donnaiolo. La situazione scatena una discussione tra Gentry e l’amico John Smith, a sua volta Kate confessa di essere innamorata di Kenneth e i due decidono di sposarsi. I tre matrimoni hanno luogo, Kate si sposa con Gentry, Jane con Sam e Bonnie con il suo Harvey. Dopo la cerimonia Kenneth chiede scusa a quella che è oramai è diventata sua suocera, le cose non si sono concluse come prevedeva il piano della donna. Chloe Brasher si dice pienamente soddisfatta poiché le cose sono andate proprio come lei aveva previsto.

