Per soldi o per amore/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas nel cast (oggi, 29 luglio)

Per soldi o per amore va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 16:35. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1963 dalla Universal International Pictures con la regia affidata a Michael Gordon mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Larry Markes e Michael Morris. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank De Vol, i costumi di scena sono stati insegnati da Jean Louis mentre la scenografia è stata curata da Malcolm Brown e Alexander Golitzen. Nel cast sono presenti Kirk Douglas, Mitzi Gaynor, Gig Young, Thelma Ritter e Julie Newmar.

Per soldi o per amore, la trama del film

In Per soldi o per amore ci troviamo in una cittadina americana dove vive una ricca donna che ha quale principale obiettivo quello di far sposare al meglio le sue tre figlie. Per loro ha già individuato un futuro radioso al fianco di uomini certamente benestanti, ma anche dotati di quel carattere necessario per poterle rendere felici. Per essere sicura che le sue tre figlie possano sposare degli uomini secondo quelle che sono le sue prerogative, decide di ingaggiare un avvocato al quale promette un compenso di ben centomila dollari se riesce nell’intento. L’avvocato si mette subito al lavoro e cerca di combinare le esigenze della ricca donna con quelle delle proprie figlie. L’uomo organizza dei veri e propri incontri amorosi durante i quali le donne e i pretendenti cercano di capire se ci siano o meno i presupposti per avere una vita felice insieme.

Ci saranno numerosi episodi e fraintendimenti che renderanno tutte le varie ricette molto più frizzanti e brillanti. L’avvocato riesce a far sposare la più giovane delle figlie con un uomo dal grande fascino e che soprattutto lavora come esperto fiscale. Lo stesso risultato riesce ad ottenere anche con la seconda figlia che viene affidata ad un noto avvocato, particolarmente apprezzato in tutta la cittadina. Le maggiori problematiche l’avvocato le riscontra nel trovare un uomo che possa rendere felice la terza ed ultima figlia che sembra essere anche quella più sbarazzina. Aveva individuato per lei un ricco industriale del luogo, ma tra di loro le cose non vanno come sperato. Questo mancato successo è dovuto anche al fatto che lo stesso avvocato si innamora della terza figlia che andrà ovviamente a sposare. L’avvocato scoprirà per suo incredibile stupore che la ricca donna aveva già in mente questo genere di risultato finale per cui si può ritenere soddisfatta in pieno.

