Per un milione di auguri: canzone di Natale di Radio Deejay/ Da Cattelan a Savino…

Come ogni anno, con l’arrivo di dicembre, arriva anche la canzone di Natale di Radio Deejay. Fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, gli ascoltatori di Radio Deejay potranno ascoltare e cantare la canzone di Natale 2019 che, quest’anno, è orecchiabile e ballabile come non mai. A fare da colonna sonora alla canzone natalizia di Radio Deejay sono i Boombadash. La canzone, infatti, è stata realizzata sulle note del successo del gruppo salentino “Per un milione”. Il brano, infatti, si intitola “Per un milione di auguri” il cui testo è stato scrittoda Francesco Lancia, conduttore della stessa radio. Il brano è stato mixato da Takagi e Ketra, che grazie anche al Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca, hanno trasformato un brano dai sapori estivi in una perfetta canzone natalizia.



LA CANZONE DI NATALE DI RADIO DEEJAY: DA NICOLA SAVINO AD ALESSANDRO CATTELAN PER UN MILIONE DI AUGURI

Per augurare Buon Natale a tutti gli ascoltatori di Radio Deejay, tutte le voci che, quotidianamente fanno compagnia al pubblico, si sono trasformati in cantanti. Da Nicola Savino ad Alessandro Cattelan, da Linus a Fabio Volo fino Rudy Zerbi, tutti si sono messi a disposizione per creare il perfetto clima natalizio anche in radio. Nel video, pubblicato sui canali social di Radio Deejay, tutti i protagonisti indossano i classici maglioni di Natale con cui intonano una piccola strofa della canzone che è già entrata nella testa di tutti gli ascoltatori. Da oggi fino al 6 gennaio, dunque, la canzone di Natale farà compagnia a tutti creando un clima di serenità, ma anche di allegria.





© RIPRODUZIONE RISERVATA