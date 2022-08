Per un pugno di dollari/ Su Rai 3 il film con Clint Eastwood

Per un pugno di dollari, film di Rai 3 diretto da Sergio Leone

Per un pugno di dollari va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 5 agosto, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che ha fatto epoca ottenendo un incredibile successo a livello mondiale. Il film è stato realizzato nel 1964 da diverse case cinematografiche tra cui Jolly Film con la distribuzione gestite dalla Unidis mentre la regia è stata firmata dall’indimenticato Sergio Leone il quale ha scritto Il soggetto ed è stato protagonista anche della sceneggiatura insieme a Duccio Tessari e Fernando Di Leo.

Altri grandi nomi del cinema italiano hanno collaborato a questo film come il maestro Ennio Morricone che ne ha scritto Lascia la colonna sonora oppure Roberto Cinquini che si è occupata del montaggio e Giovanni Corridori che ha firmato gli effetti speciali. Nel cast nomi epici tra cui Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Wolfgang Rupp, Joseph Egger, Antonio Prieto e Josè Calvo.

Per un pugno di dollari, la trama del film

Leggiamo la trama di Per un pugno di dollari. Nel vecchio e selvaggio West continua a esserci la legge del più forte e del più scaltro con l’utilizzo delle armi ad avere la meglio. Ci troviamo per la precisione verso la fine dell’Ottocento quando in una piccola cittadina arriva un misterioso pistolero solitario in una zona che si trova sul confine tra il Messico e gli Stati Uniti d’America. La cittadina è alquanto particolare anche perché alcuni abitanti del luogo ritengono che tutti gli uomini che arrivano in questa zona abbiano davanti a loro un duplice possibile destino, ossia diventare molto ricchi o essere uccisi nel giro di poche ore. Lo straniero decide di fermarsi presso la locanda del paese diventando amico del proprietario.

Il suo strano modo di vestire e soprattutto la sua cadenza quando mai particolare a cavallo, diventa oggetto di scherno da parte di tre pistoleri che si ritroveranno a fronteggiare la sua capacità nell’uso della pistola tant’è che li fa secchi praticamente all’istante. Il pistolero ottiene importanti informazioni che gli vengono date dall’oste della locanda il quale racconta di come la cittadina ormai da tanti anni sia costretta a fare i conti con i dissidi tra le due principali famiglie. Essendo molto scaltro e particolarmente furbo il pistolero intuisce come questa contrapposizione possa essere sfruttata per consentirgli di ottenere importanti benefici. Infatti per un pugno di dollari lo straniero mette a disposizione le proprie qualità di pistolero ad entrambe le famiglie facendo credere a ognuna di esse di fare il doppio gioco. A un certo la sua idea viene scoperta e rischia di rimetterci la vita.

