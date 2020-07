Per un pugno di dollari/ Video, su Rai 3 il film di Sergio Leone con Clint Eastwood

Per un pugno di dollari va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola è stata realizzata in Italia in collaborazione con Spagna e Germania Ovest nel 1964 da diverse case cinematografiche tra cui la Jolly Film. La pellicola è stata diretta dal regista italiano Sergio Leone che all’epoca si faceva chiamare con lo pseudonimo di Bob Robertson.

Di fatto è una sorta di remake del film La sfida del Samurai con soggetto e sceneggiatura per ogni visti da lo stesso Sergio Leone in collaborazione con Duccio Tessari e Fernando Di Leo. Il montaggio è stato realizzato Bob Quintle, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jack Dalmas e le musiche della colonna colonna sonora sono state composte dal grande ed indimenticabile Ennio Morricone. Nel cast tanti grandi interpreti tra cui Clint Eastwood, Marianne Koch, John Wells, Antonio Prieto, Sieghardt Rupp e Joe Edger.

Per un pugno di dollari, la trama del film

Ecco la trama di Per un pugno di dollari. In una cittadina del vecchio West ubicata sul confine tra gli Stati Uniti d’America e il Messico, arriva un pistolero solitario di nome Joe. L’uomo, dopo aver attraversato lungamente il deserto, si vede costretto a trovare alloggio presso la locanda del paese il che gli permette di fare amicizia con il proprietario e soprattutto scoprire alcuni segreti relativi a quel luogo. In particolare il pistolero viene a sapere dello scontro tra le due più importanti famiglie della città ossia quella dei Rojo e quella dei Baxter. I primi gestiscono il traffico di alcolici, mentre quella dei Baxter invece si occupa della vendita di armi.

Le forze delle due opposte famiglie si equivalgono per cui il pistolero decide di offrirsi ad entrambi facendo una sorta di doppio gioco, in maniera tale da ottenere una doppia paga. Questo gli permette anche di prendere in considerazione quello che sta succedendo ad una bellissima donna di nome Ramona che, uno dei principali contendenti, ha deciso di mantenere murata viva e lontana da suo marito e da suo figlio.

Purtroppo, questo suo aiuto permette ad una delle due famiglie di accorgersi del doppio gioco portato avanti dal pistolero il quale viene imprigionato e costretto a subire immani torture fisiche e psicologiche. Con un pizzico di fortuna e soprattutto facendo leva sulle proprie capacità di pistolero, riesce a liberarsi dai suoi carcerieri e scappare grazie all’aiuto di un artigiano del posto il quale gli permette di restare in una casa sicura per curarsi le ferite.

Durante questo periodo, il pistolero riesce a recuperare le proprie forze e quindi a mettere in atto la sua personale vendetta distruggendo tutti i componenti della banda per poi riprendere il proprio cammino lontano da quella cittadina insanguinata di sangue.

