Grande novità: non servirà più la carta d'identità o il passaporto per volare, basterà la carta d'ìmbarco: ecco cosa cambia

La carta d’identità non dovrà essere più mostrata quando prenderemo un aereo. Quando dovremo imbarcarci per volare in Italia o in uno dei Paesi stranieri facenti parte dell‘area Schengen, non sarà più necessario esibire il documento d’identità, così come stabilito dall’Enac, l’ente dell’aviazione civile. La novità, riportata in queste ore dai principali organi di informazione online, è già in vigore dopo aver ricevuto il lasciapassare da parte del ministro dell’interno. Il quotidiano di via Solferino parla di alcuni voli che già hanno “sperimentato” la modifica, come ad esempio il volo decollato dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, teatro di una tragedia pochi giorni fa, destinato a Minorca, in Spagna, dello scorso 6 luglio.

Nessuno ha chiesto carta di identità o passaporto ai passeggeri, ma nonostante tale comportamento inusuale sono tutti saliti sul velivolo. Ora la disposizione è stata estesa a tutti i voli nazionali e dell’area Schengen, di conseguenza se doveste dimenticare a casa la carta d’identità o il passaporto non disperate, non serve. Fino ad oggi al gate c’era il controllore che doveva effettuare la corrispondenza visiva fra la carta di imbarco e il documento di identità del passeggero, ma da qualche giorno a questa parte tale operazione non è più necessaria, avendo modificato il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.

CARTA D’IDENTITA’ PRIMA DI UN VOLO: L’ENAC TRANQUILLIZZA SULLA SICUREZZA

Chi teme che non effettuando questo controllo possa venire meno la sicurezza si sbaglia visto che la direzione generale Enac su questo punto fa sapere che “L’adeguato livello di sicurezza è garantito” dall’applicazione delle varie misure di sicurezza previste per effettuare lo “screening del passeggero”, così come previsto dalla normativa attualmente in vigore nell’Unione Europea. Di fatto non ci sono pericolo anche se non si ha la carta d’identità o il passaporto, visto che bisogna superare i metal detector e i vari controlli di sicurezza che assicurano che ogni passeggero salga a bordo ovviamente non armato.

In ogni caso non c’è da sorprendersi più di tanto perchè in altri Paesi è in vigore da tempo questo metodo di “mancata” verifica, come ad esempio in Germania, dove serve appunto solo la carta d’identità. Ma in quali Paesi si potrà viaggiare senza alcun documento? 25 su 27 stati membri dell’Unione Europea, quindi rimangono fuori l’Irlanda e Cipro (ovviamente la Gran Bretagna non è inclusa), e in aggiunta anche la Svizzera, quindi la Norvegia, il piccolo Liechtensterin e l’Islanda. Per tutti i voli extra Schengen, come ad esempio gli Stati Uniti, il sopracitato Regno Unito ma anche altri Paesi, servirà invece il documento da esibire all’imbarco.

CARTA D’IDENTITA’ PRIMA DI UN VOLO: L’ECCEZIONE IN ALCUNE TRATTE

Il ministro degli interni ha comunque puntualizzato, precisa il Corriere della Sera, di controllare alcune delle cosiddette “mete secondarie” riguardanti l’emigrazione irregolare, come ad esempio la Francia, Paese che spesso viene raggiunto dai clandestini che arrivano nel nostro Paese via mare o via terra. Viene infine specificato che in ogni caso è sempre bene tenere con se i documenti di identità, quindi passaporto, carta di identità ma anche patente, sia perchè potrebbero essere effettuati dei controlli a campione, sia perchè serviranno durante i voli di ritorno, visto che non tutti i Paesi prevedono questa facilitazione.

Tutto questo ovviamente sparirà definitivamente nei prossimi anni quando diventerà effettiva la carta d’identità digitale, quindi la possibilità di portarsi tutti i documenti nel proprio portafoglio virtuale conservato nello smartphone. In quel caso bisognerà quindi assicurarsi di avere con se il proprio dispositivo mobile: ma chi è che non se lo porta appresso? Ricordatevi infine, che chi non effettuerà il check-in online ma direttamente in aeroporto, dovrà in ogni caso portarsi la carta d’identità o il passaporto. Insomma, meglio portarsela sempre e comunque, indipendentemente dal fatto che ce la chiedano o meno.