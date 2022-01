Perché a Milano e in Lombardia è boom Covid/ La Vecchia: “Contagio è logico”

I casi di Covid-19 aumentano sempre più, giorno dopo giorno, in giro per l’Italia, ma ancora una volta, come accaduto nei primi mesi del 2020, la culla del virus resta la Lombardia e nello specifico la città di Milano. Nelle ultime settimane, dati alla mano, i casi di Sars-CoV-2 tra la Regione e la città meneghina si sono decuplicati tanto da far tornare in zona gialla: da 874 di media a oltre 10mila al giorno con picchi anche di 15mila casi di positività. Ma perché questo boom ricorrente nella zona della Lombardia?

Tiziana Pannella: “Covid non è raffreddore”/ “Sono stata tanto male e ho avuto paura”

Se nelle fasi precedenti della pandemia erano state Lodi, Bergamo e Brescia ad essere gli epicentri della diffusione del virus, oggi si assiste a un cambio di rotta, con passaggio a Lodi, Monza e Milano che più delle altre stanno risentendo dell’arrivo di Omicron sul territorio. Sul perché di questa inversione ci sono diversi interrogativi, come per esempio quelli riguardati le cause del boom e come i vaccini stiano agendo sul territorio. A provare a rispondere a queste domande ci hanno pensato degli esperti, contattati dal Corriere della Sera.

Le Foche: “Omicron poco aggressiva per chi ha 3 dosi"/ "Covid verso l'endemia"

BOOM COVID LOMBARDIA, LA SPIEGAZIONE DI LA VECCHIA E CISLAGHI

Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato: “Il paragone più semplice è tra Milano e Londra sono centri con un altissimo livello di connessione internazionale e di fortissimo interscambio nelle aree metropolitane. È logico che l’epidemia arrivi prima qui, non esiste altra spiegazione. L’unico tema da valutare ora è la proporzione di malattia grave che Omicron porterà. L’interpretazione più probabile e che ci dà speranza è che la vaccinazione abbia un impatto molto rilevante nella protezione dalla malattia severa anche con Omicron. Nella primavera scorsa siamo arrivati a circa 30mila ricoveri in Italia, oggi dobbiamo sperare di rimanere sotto i 20mila, e allora potremo dire con certezza che si sia trattato di un’ondata con impatto inferiore”.

Cei: “a Messa non serve il Green Pass”/ Regole Covid: “resta protocollo 2020”

Cesare Cislaghi, ex docente di Economia sanitaria all’università Statale di Milano ed ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, ha invece sottolineato: “Rispetto al resto d’Italia la Lombardia ha molti più scambi con l’Europa e il resto del mondo. C’è anche da dire che, girando per Milano a ridosso delle festività, sembrava che il virus non esistesse. Negli ultimi giorni, con la chiusura delle scuole è calata l’incidenza nella fascia d’età sotto i 10 anni, ed è invece aumentata molto nella classe 20-29 anni, dunque tra chi probabilmente ha partecipato a molte più situazioni di assembramento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA