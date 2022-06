Perché a Nicola Savino manca un dito?/ Il retroscena: “Me lo tagliò un’infermiera quando…”

Perché a Nicola Savino manca un dito?

Quando nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri 20 giugno Carmen Di Pietro si è improvvisata oracolo, Nicola Savino le ha mostrato le sue mani per una previsione sul futuro. Quando la telecamera si è posata sulle mani dell’opinionista è parso subito chiaro a tutti che uno dei due mignoli fosse mozzato. Un particolare che ha lasciato i più attenti sorpresi e anche curiosi di scoprire il perché a Nicola mancasse un dito.

Nicola Savino, foto al lato B di Fabrizia Santarelli all'Isola/ Blasi scopre tutto, il web attacca

A raccontare il motivo del dito mozzato è stato proprio Nicola Savino tempo fa durante un’intervista a Verissimo. “Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il dito. – ha rivelato il conduttore, per poi aggiungere – Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito”.

Nicola Savino hot all'Isola "Threesome in Honduras"/ "Ilary Blasi? Categoria milf!"

Nicola Savino e i complessi per il dito mancante

Successivamente si cercò di rimediare al grave incidente ma senza riuscirci: “Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono.” ha infatti raccontato Savino a Silvia Toffanin, spiegando poi le difficoltà che ne sono susseguite “Per me è stato un complesso per i primi anni di tv. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto”. Un retroscena che è tornato attuale nelle ultime ore, quando in tanti hanno iniziato a chiedersi perché all’opinionista dell’Isola dei Famosi mancasse buona parte del mignolo destro.

LEGGI ANCHE:

Sfida di baci in studio all'Isola dei Famosi/ Vladimir bacia Nicola, Zequila ci prova con Delia ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA