Perchè Achille Lauro e Fabio Rovazzi assenti a Love Mi, litigio?/ Fedez risponde…

Erano in due gli artisti a mancare all’appello, sul palco del concerto benefico Love Mi a Milano, trasmesso in diretta su Italia1 Martedì sera; e il pubblico non ha potuto fare a meno di non notarli: Fabio Rovazzi e Achille Lauro. L’evento, nato su idea del cantante Fedez, aveva lo scopo di raccogliere i fondi per un’importante fondazione TOG, Together To Go, specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Il momento clou della serata prevedeva la riappacificazione tra Fedez e J-ax, amici di vecchia data che, per un litigio relativo a un’etichetta discografica, avevano smesso di parlarsi.

Ed è proprio in questo clima di amicizia che il pubblico e i telespettatori non hanno fatto a meno di notare come tra i vari artisti e conoscenti di Fedez manchino due tra suoi stretti collaboratori: Fabio Rovazzi, che collaborava in società con lui e con J-ax, e Achille Lauro che, con Fedez e Orietta Berti, ha prodotto il singolo di successo Mille. Così hanno iniziato a vociferare vari rumors sulla loro non-presenza, l’ipotesi più plausibile? Che abbiamo litigato con Fedez!

Litigata o non litigata? Fedez risponde …

La tesi che va per la maggiore è che Fedez non abbia invitato i due artisti, Achille Lauro e Fabio Rovazzi, a causa di una serie di litigi. A favore di questo presunto rapporto interrotto ci sono una serie di pettegolezzi: per quanto riguarda Achille tra i due non sembrava già scorrere buon sangue dai tempi della fashion week di Milano quando, incontratisi dopo il successo di Mille, e incrociandosi non sembrerebbero essersi scambiati un minimo cenno di saluto. Per quanto riguarda invece Fabio Rovazzi, la litigata celebre tra i due sembra sempre essere quella relativa all’etichetta Newtopia, motivo già di discussione con J-ax.

Così a risolvere il dubbio amletico: litigata o non litigata, questo è il dilemma… È stato proprio Fedez stesso che questa mattina è intervenuto sull’argomento in una diretta Instagram: “Ragazzi Lauro non è venuto perché aveva un concerto, ve lo giuro e spergiuro non ho litigato con lui”, ha affermato il cantante baciandosi le dita delle mani nel simbolo di “giurin-giurello”. Si è poi espresso anche su Rovazzi smentendo tutto, a prova di ciò entrambi sono effettivamente andati insieme al concerto di Tananai del 16 Maggio al Fabrique. Se le cose stanno così certamente non mancheranno alla prossima occasione.











