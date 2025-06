Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025, lei dura: “Non lo rifarei”

Dopo Matrimonio a Prima Vista 2025 come procede tra Adele Carlucci e Giorgio Badaracco? La coppia sin dall’inizio ha avuto tensioni, scontri e liti e ma nonostante questo ha deciso di darsi una possibilità e uscire insieme dal programma. Tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e sei mesi dopo si sono lasciati. Ed adesso come procede? Adele e Giorgio si sono rivisti dopo il programma? I due hanno rilasciato una breve intervista sul sito di Real Time per svelare come procede. Adele ha rivelato che non è mai riuscita ad essere pienamente se stessa con Giorgio mentre lui ha ammesso che si fidava da lei.

Giorgio ed Adele rifarebbero Matrimonio a Prima Vista 2025 nonostante si sono lasciati? Giorgio senza tentennamenti ha ammesso di si: “Io rifarei questa esperienza perché ho vissuto in un solo mese tante cose e lo rifarei certamente.” Di tutt’altro avviso invece si è mostrata Adele: “Rifarla? Assolutamente no, mi è bastato fare quello che ho fatto in questo momento non andrei a rifarlo una seconda volta.” I due si sono sbilanciati poi sui reciprochi difetti, per Adele Giorgio è molto avventuroso, un difetto invece è che non riesce a dire tutto quello che ha dentro. Per Giorgio invece il pregio di Adele è che è onesta mentre un difetto è che ‘un po’ rompi’.

Perché Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025 si sono lasciati?

Durante l’intervista la coppia ha rivelato anche perché è finita, perché Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025 si sono lasciati? Il 40enne ha ammesso: “Io ad Adele voglio bene, mi sono legato subito a lei, ma non ho sentito trasporto e non voglio darle un amore limitato.” Da parte sua invece la 25enne ha ammesso di reputare l’uomo immaturo nonostante abbia 15 anni più di lei e che, nonostante si è aperto un po’ nei suoi confronti, è rimasto chiuso e riservato ed ha una visione idealizzata dell’amore ed alla fine ha ammesso: “Perché io devo stare con una persona che non sa che cosa vuole e che non vuole investire al 100% per stare con me?”. E dunque Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025 si sono lasciati definitivamente.

