Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato?/ Accuse, poi condanna per…

PERCHE’ GIANCARLO MAGALLI E ADRIANA VOLPE HANNO LITIGATO?

Cosa è successo davvero tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e come sono i loro rapporti oggi? Questo pomeriggio, negli studi di Canale 5, il 75enne conduttore televisivo capitolino e volto storico della Rai sarà nuovamente protagonista di “Verissimo”: tuttavia, in questa occasione, il conduttore de “I Fatti Vostri” sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin assieme alle sue figlie, Manuela e Michela, per parlare per la prima volta del grave problema di salute che si è trovato ad affrontare qualche tempo fa. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Magalli, accendiamo i riflettori invece sulla velenosa querelle che lo vede contrapposto alla showgirl e conduttrice televisiva Adriana Volpe.

Manuela e Michela, figlie Giancarlo Magalli/ Lui: "quando sono con loro sono felice"

Nel maggio 2019 Giancarlo Magalli era stato infatti rinviato a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe (nel frattempo la 49enne trentina ha dovuto dire addio alla Rai) in relazione a una intervista risalente a due anni prima al magazine “Chi” e a causa della quale il conduttore televisivo verrà condannato definitivamente nel 2021 al pagamento di un risarcimento. Dunque per ricostruire questa storia bisogna tornare indietro nel tempo, al 2017, quando la Volpe era finita nel mirino di Magalli per aver rivelato in diretta la sua età: da lì la querelle aveva avuto una inattesa escalation (“Le ho detto rompiballe, ma non è un insulto”) fino ad arrivare a una delle frasi più discusse, quella in cui diceva “non ce l’avevo con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come lei fa a lavorare da 20 anni”.

Giancarlo Magalli e la grave malattia/ "I segni sono ancora evidenti"

MAGALLI-VOLPE, LA CAUSA PER DIFFAMAZIONE E ANNI DI ACCUSE

Nel corso degli anni, soprattutto attraverso i social, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non se le sono mandate a dire in un botta e risposta esacerbatosi col tempo: poi, dopo la sentenza del Tribunale di Milano che condannava il 75enne capitolino, la conduttrice su Instagram era tornata alla carica scrivendo “Ieri il Tribunale ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata, all’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza”. In seguito la Volpe ha pure ammesso che proprio questa vicenda le abbia dato la forza per dare una svolta alla sua vita professionale e fare nuove esperienze (come quella di opinionista del “Grande Fratello VIP” nel 2021 sulle reti Mediaset).

Adriana Volpe: "Mi chiudo spesso a riccio"/ "Non chiedo mai aiuto, ma..."

“Giancarlo, con le tue azioni hai cambiato il corso della mia vita lavorativa (…) Ho tirato fuori una forza che neppure io sapevo di avere per rispondere ai tuoi insulti, alle gravi allusioni e alle cattiverie gratuite che hai detto e scritto” aveva proseguito Adriana Volpe su Instagram. D’altronde che tra lei e Magalli non corresse buon sangue era cosa nota: nel 2016, prima del fattaccio, il conduttore aveva spiegato dinon aver alcuna stima professionale per la collega ma, nonostante questa uscita, i due avevano continuato a lavorare assieme a “I Fatti Vostri”. “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile: in me rimane la voglia di un senso di giustizia” aveva detto tempo fa la Volpe al ‘Corriere della Sera’, mentre dal canto suo Magalli, commentando la sentenza di condanna, aveva scritto sui social che “Dato che ora la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del MeToo e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA