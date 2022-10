Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato?/ “Mi ha offeso per anni…”

Adriana Volpe e la querelle con Giancarlo Magalli: tutti i retroscena della vicenda

Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non è mai corso buon sangue. In un’intervista a Tvblog risalente al 2016, Magalli aveva ammesso di non provare alcuna stima professionale nei confronti di Adriana Volpe con cui aveva condotto il programma I Fatti Vostri. Nonostante queste sue parole avessero fatto male ad Adriana Volpe, i due si erano ritrovati a lavorare ogni giorno fianco a fianco fino a quando un episodio costrinse Adriana Volpe a fare marcia indietro fino a decidere di abbandonare il programma. Nel 2017 però, durante una puntata de I Fatti Vostri era successo il fattaccio: parlando del limite della terza età che da qualche tempo ormai si è spostato in avanti Adriana Volpe aveva rivelato l’età del conduttore. Magalli non gliel’aveva perdonato dandole della rompipalle. Per questo motivo la Volpe decide poi di abbandonare il programma non prima di aver querelato Giancarlo Magalli che si era definito vittima di alcune voci messe in giro dalla Volpe.

Adriana Volpe perchè si è lasciata con Roberto Parli?/ La crisi dopo la separazione..

Dopo alcuni anni il tribunale ha messo un punto su questa vicenda condannando Magalli al risarcimento. Dopo la sentenza però Giancarlo aveva pubblicato un post polemico su Facebook: “Il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare), una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò) prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”. Adriana Volpe aveva subito replicato parlando dell’importanza di questo traguardo: “Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate”.

Adriana Volpe e il caso Marco Bellavia: è la polemica/ Scontro con Sonia Bruganelli: "guarda prima te stessa"

Perché Adriana Volpe non è stata riconfermata al GF Vip?

Dopo i Fatti Vostri, Adriana Volpe è stata allontanata dalla Rai. La conduttrice è certa di non essere più la benvoluta nell’azienda per il fatto di essere una donna controcorrente e scomoda. Dopo quell’esperienza, Adriana Volpe ha cercato di non perdersi d’animo tanto che dopo la partecipazione al Grande fratello Vip 4 e un programma su Tv8, Adriana Volpe è tornata lo scorso anno in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip. In questa occasione, Adriana si era scontrata diverse volte con Sonia Bruganelli con cui non è mai corso buon sangue.

Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe/ Le notti insonni passate a...

In questa edizione, Signorini ha deciso però di sostituire Adriana Volpe con Orietta Berti. Lo scorso luglio, Adriana Volpe aveva chiarito di aver ricevuto un’altra offerta da parte di Signorini. Infatti la Volpe sarebbe dovuta rientrare come concorrente nella casa del grande Fratello Vip ma lei non se l’è sentita. In un’intervista ha ammesso: “Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA