Perché Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno litigato?/ Dalla foto con Magalli alla guerra al GF Vip

Perché Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono in cattivi rapporti? Com’è iniziato tutto

Lo scorso anno nello studio del Grande Fratello Vip non erano solo gli scontri tra i concorrenti nella Casa a tenere alta l’attenzione del pubblico. Alta era infatti anche la tensione tra le due opinioniste in studio: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma com’è nato questo astio tra le due donne che dura ancora oggi? Facciamo un passo indietro a prima ancora che partisse la scorsa edizione del GF Vip. Sul magazine di gossip iniziava infatti a circolare la voce secondo la quale tra le due donne non corresse buon sangue. Pare ci fossero stati primi dissapori di cui, però, non c’è mai stata conferma dalle dirette interessate.

Eppure qualche battuta, seppur leggere, non è mancata tra le due donne, che in qualche caso hanno ammesso di essere molto differenti. La goccia che ha però fatto traboccare il vaso, dando inizio ad un acceso botta e risposta tra le due è stata una foto pubblicata da Sonia sul suo profilo Instagram che la vedeva insieme a Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dalle liti in studio al GF Vip 2021 all’ultimo scontro

Chi è appassionato di gossip televisivo sa che tra Magalli e la Volpe non corre buon sangue, anzi, i due – una volta colleghi a I Fatti Vostri – hanno litigato prima in TV poi attraverso i social e i giornali. Il gesto di Sonia è parso dunque a tutti come una stoccata ad Adriana e un suo schierarsi dalla parte di Magalli nella loro querelle. Questo ha causato il malumore dei fan della Volpe e la replica stizzita sui social della diretta interessata. Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di un confronto in diretta tra le due che è poi proseguito su più puntate.

Questo episodio è stato dunque il primo di una serie di frecciatine, poi proseguite di recente, alla notizia della conferma al GF Vip di Sonia ma non di Adriana. Lo scontro è però destinato a continuare questa sera, nel corso della quarta diretta del Grande Fratello Vip 2022.











