Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli sono parenti, ecco perchè: il matrimonio con il figlio Laerte e il nipotino Leon.

Forse non tutti sanno che Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli sono parenti: anche se non in maniera diretta. La nota giornalista, oltre che giudice di Ballando con le stelle 2025, ha avuto un’importante storia d’amore con il figlio dell’attore e cantante, Laerte. Una liaison che non solo li ha portati al grande passo del matrimonio – durato due anni – ma anche a diventare genitori di un bambino, oggi ventenne, Leon.

Genitori di Adriano Pappalardo, chi sono Bruno e Vittoria/ "Papà mi cacciò di casa"

Ecco spiegato perchè Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli sono parenti; la celebre giornalista è dunque l’ex nuora dell’attore in virtù del matrimonio, da tempo concluso, con il figlio Laerte. Ma dato il legame, quali sono i rapporti di oggi? Nel periodo successivo non è stato un idillio, sia con il suocero che con l’ex marito. La serenità di oggi è stata conquistata con il tempo come testimoniato da alcune dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati nel corso di questi anni.

Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo/ Tra loro un colpo di fulmine: le nozze dopo 38 anni

Selvaggia Lucarelli, rapporto sereno con l’ex suocero Adriano Pappalardo e l’ex marito Laerte: “Parlare di lui mi commuove…”

“I rapporti con Selvaggia Lucarelli? La seguo, la stimo molto per quello che fa”, dichiarava tempo fa Adriano Pappalardo; parole che sottolineano la stima di oggi ma che non cancellano il gelo che diverso tempo fa raccontò invece la giornalista: “Il mio ex marito, suo figlio Laerte, mi parla tranquillamente; lui invece no”. Da allora però, come sottolineato, le cose sono cambiate e oggi il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Adriano Pappalardo sembra decisamente più sereno, così come quello tra la giornalista e il suo ex marito.

Incidente Adriano Pappalardo in parapendio: schianto a terra sul litorale pontino/ "Sono miracolato"

Proprio qualche mese fa, a Verissimo, Selvaggia Lucarelli parlò quasi commossa del rapporto di oggi con Laerte Pappalardo; figlio di Adriano e suo ex marito. Parole che misero in evidenza una serenità conquistata con il tempo in virtù del sentimento che li lega a prescindere dalla fine dell’amore. Ne consegue un rapporto migliorato anche con il suocero, come giusto che sia: “Mi commuove parlare di Laerte, ci vogliamo bene… Non è un rapporto legato solo al ‘bene per i figli’ ma riguarda proprio l’affetto che realmente ci unisce”.