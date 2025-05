Perché Affari Tuoi non va non in onda oggi, 2 maggio 2025: spunta il vero motivo e c’entra Bruno Vespa

Salta la puntata di questa sera di Affari Tuoi, oggi venerdì 2 maggio 2025, il game show di Stefano De Martino non andrà in onda. L’inaspettata ed improvvisa decisione della Rai lascia l’amaro in bocca ai tanti appassionati che ogni sera dopo il TG1 seguono il programma che De Martino ha trasformato sempre più in uno show facendo dimenticare il suo ingombrante predecessore Amadeus. E tuttavia, perché Affari Tuoi non va in onda oggi? I motivi sarebbero più di uno e da ricercare nelle Festività, nei ‘ponti’ delle ultime settimane, nella morte di Papa Francesco ma anche in altre mosse in casa Rai.

La morte di Papa Francesco ha sconvolto milioni di fedeli e non solo in tutto il mondo e costretto tutte le reti, tra cui la Rai, ha cambiare in corsa i loro palinsesti e stravolgere la loro programmazione, le Festività di Pasqua, il ponte del 25 aprile e del 1 maggio hanno fatto il resto. Tuttavia il vero motivo del perché Affari Tuoi non va in onda oggi, 2 maggio 2025, è da ricercare anche in altro. Lo stop a Stefano De Martino, infatti, è dovuto al programma di Bruno Vespa Cinque Minuti che oggi andrà in onda con una versione estesa dalle 20.30 fino alle 21.30 per recuperare la puntata del 29 aprile 2025 saltata per trasmettere l’intervista a Jannik Sinner. Ecco spiegato il vero motivo del perché Affari Tuoi non va in onda oggi.

Affari tuoi oggi non va in onda ma i tanti appassionati del programma di Stefano De Martino possono stare tranquilli perché non si tratta di una cancellazione ma bensì di uno stop momentaneo. Affari Tuoi torna in onda a partire da domani sabato 3 maggio sempre dalle 20.40 circa su Rai1 e fino alle 21.30 con i suoi concorrenti, i suoi pacchisti ed i suoi ‘pacchi’ e l’immancabile Dottore. E non è tutto perché domenica 4 maggio 2025 ci sarà l’appuntamento speciale in prima serata. Gli ospiti saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto nel corso della serata, inoltre, interverranno Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash che canteranno i loro brani più iconici.