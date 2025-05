Affari Tuoi non va in onda: cosa vedremo oggi 8 maggio 2025

La nomina di Papa Leone XIV ha stravolto i palinsesti televisivi, che hanno deciso di lasciare ampio spazio ad alcuni speciali sul Pontefice. Dopo la presentazione in Piazza San Pietro mediante delle edizioni speciali del telegiornale su ogni rete, Affari Tuoi non andrà in onda come di consueto nella solita fascia oraria. Il programma condotto da Stefano De Martino, che di consueto vediamo nel preserale.

Niente gioco dei pacchi in via del tutto eccezionale, così come non andrà in onda anche la consueta puntata della fiction Che Dio ci aiuti, che avrebbe dovuto portare al termine le storyline di questa ottava stagione. In onda su Rai1, sia nell’access prime time che in prima serata degli speciali servizi che andranno a ricostruire questa giornata storica, con la nomina di Papa Leone XIV.

Affari Tuoi quando torna in onda?

Dopo la puntata saltata questa sera sul piccolo schermo di Affari Tuoi, il game show di Rai1 farà ancora capolinea sul piccolo schermo. Appuntamento fissato dunque al 9 maggio 2025, come al solito in access prime time con Stefano De Martino alla conduzione sul piccolo schermo.

Affari Tuoi salterà come comunicato dalla Rai, la rete pubblica ha scelto di seguire minuto per minuto uno degli eventi più significativi della storia recente, sospendendo la programmazione ordinaria. Aggiornamenti costanti dunque riguardo al nuovo Pontefice, che il pubblico avrà modo di conoscere più ampiamente nei prossimi giorni.

