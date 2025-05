Perché Affari Tuoi non va in onda oggi su Rai1

Salta il tradizionale appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino e campione di ascolti questa sera non sarà in onda, oggi sabato 17 maggio 2025 per via della messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2025. La kermesse in onda da Basilea e che vedrà l’Italia occupare una casella con Lucio Corsi, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone Volevo essere un duro e che gareggia alla rassegna musicale dopo la rinuncia di Olly.

La messa in onda dell’Eurovision Song Contest in prima serata su Rai1 ovviamente ha portato il primo canale a rivedere i piani, considerando che l’evento prenderà il via intorno alle 20.30, dunque, non ci sarà spazio per Affari Tuoi di Stefano De Martino, che anche ieri sera non è andato in onda per via della partita di tennis trasmessa sul primo canale, tra Jannik Sinner e Paul.

Affari Tuoi non va in onda oggi, quando torna

Il sipario sul game show di Stefano De Martino si rialzerà a partire da domani sera. Il programma di Rai1 in onda nell’access prime time e sempre con grandi ascolti, farà capolinea sul piccolo schermo da domani con la programmazione classica.

Anche questa sera niente Affari Tuoi, anche se i nostalgici del programma condotto dall’ex allievo di Amici potranno ovviamente ritrovare le recenti puntate della trasmissione su RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di stato. Per tutti coloro che invece sono fan della diretta del programma condotto da De Martino, bisognerà attendere ancora qualche ora prima di rivedere l’elegantissimo Stefano De Martino in pista.

