Affari tuoi oggi, 14 ottobre 2025, non va in onda: ecco perché e quando tornano Stefano De Martino e i pacchi.

La sfida degli ascolti tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, oggi 14 ottobre 2025, si prende una pausa perché il programma di Raiuno non va in onda. I pacchi e Stefano De Martino, infatti, oggi si fermano per lasciare spazio alla Nazionale italiana di calcio guidata da Rino Gattuso e che questa sera è impegnata nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Israele. Una partita importante per gli uomini di Gattuso a cui Affari tuoi cede il suo spazio per la gioia di tutti gli amanti del calcio.

Un po’ meno gioiosi, invece, sono quelli che, ogni sera, si sintonizzano su Raiuno per seguire l’avventura dei pacchisti e trascorrere un’ora leggere e spensierata grazie alla musica, alle battute del conduttore napoletano ma anche di Herbert Ballerina, ormai presenza fissa dello show.

Quando tornano in onda Affari tuoi e Stefano De Martino

Quella di Affari tuoi e Stefano De Martino, tuttavia, è una pausa brevissima perché il programma di Raiuno tornerà in onda mercoledì 15 ottobre 2025 con una nuova puntata durante la quale il rappresentante di una regione italiana avrà la possibilità di sfidare la sorte e di provare a portare a casa una cifra importante che potrebbe dare una svolta alla propria vita.

Domani, dunque, tornerà d’attualità la sfida con La ruota della fortuna di Gerry Scotti e tra il pubblico c’è attesa per scoprire su quali note tutti i pacchisti, il conduttore napoletano e Herbert Ballerina si esibiranno qualora fosse aperto il pacco contenente lo zero. Dopo la serata dedicata al calcio e ai tifosi della Nazionale, dunque, tornerà regolarmente in onda Affari tuoi, ormai appuntamento fisso per i telespettatori di Raiuno.