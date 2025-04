Affari tuoi: salta la puntata del 18 aprile 2025

Dopo la vittoria della concorrente della Campania che ha portato a casa 50mila euro e che ha emozionato il pubblico raccontando di essere diventata mamma per la prima volta, il giorno dopo aver perso il padre di suo figlio che è stato poi cresciuto dall’attuale marito con cui ha avuto altri tre figli, Affari tuoi si prende un giorno di pausa. Oggi, venerdì 18 aprile 2025, infatti, Affari tuoi e Stefano De Martino non vanno in onda. Chi è abituato a sintonizzarsi, ogni giorno, su Raiuno per trascorrere un’ora leggera e spensierata, dovrà impiegare in altro modo i sessanta minuti.

The Couple, Nikita Pelizon torna a parlare di Antonino Spinalbese: la frecciatina/ C'entra Belen Rodriguez

“Noi domani sera non andiamo in onda…”, ha detto il conduttore napoletano al termine della puntata trasmessa ieri. Una brutta notizia per il pubblico di Raiuno che, dallo scorso settembre, segue con grande interesse lo show del preserale che strappa sempre un sorriso a tutti.

Quando torna in onda Affari tuoi con Stefano De Martino

Questa sera Affari tuoi non va in onda per lasciare spazio al rito della Via Crucis. Come tutti i Venerdì Santo, anche quest’anno, Raiuno dedica la serata al rito della Via Crucis che comincerà alle ore 20.30 su Rai 1 con lo speciale Porta a Porta – Il Dolore di Maria. Successivamente, sarà trasmessa la Via Crucis a cui non parteciperà Papa Francesco.

Quarto Grado oggi 18 aprile 2025 non va in onda/ Quando tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Stefano De Martino e Affari tuoi, tuttavia, resteranno in vacanza solo per oggi. “Noi ci vediamo sabato sempre qui con Affari Tuoi…” , ha spiegato il conduttore al pubblico a cui ha dato appuntamento per la giornata di domani, sabato 19 aprile 2025. Affari tuoi, poi, farà compagnia ai telespettatori anche il giorno di Pasqua e Pasquetta, giorni in cui Stefano De Martino e i pacchisti andranno regolarmente in onda.