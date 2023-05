Perché Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non si sposano?/ Lui: “Non credo più nel matrimonio”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, perché non si sono sposati? Il cantante fa chiarezza

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono una coppia solida. Al di là di gossip e malelingue, il loro amore procede a gonfie vele, al punto che il cantante di Cellino San Marco l’ha definita ‘l’unico e ultimo amore dell’età matura’. Eppure i due non si sono mai sposati, e ancora oggi ci si chiede se questo matrimonio prima o poi verrà celebrato. D’altronde Al Bano e Loredana sono anche genitori di due ragazzi, Al Bano Junior e Jasmine, dunque il matrimonio sarebbe la ciliegina sulla torta del loro amore.

A spiegare il motivo del mancato matrimonio, in una recente intervista al settimanale Gente, è stato proprio Al Bano. “Perché non ci sposiamo? Io non credo più nel matrimonio.” ha annunciato il cantante, che ha appena festeggiato i suoi 80 anni.

Al Bano Carrisi: “Loredana ha un divorzio alle spalle e…”

Al Bano ha poi motivato la sua scelta: “Se l’amore finisce o diventa monotonia e ripetitività si resta insieme per dovere, per convenienza e per paura della solitudine. Del resto anche Loredana ha un divorzio alle spalle. La convivenza è invece una scelta sentimentale che si rinnova ogni giorno. E se finisce l’intesa fisica ci si lascia senza quelle burrasche che ho conosciuto bene”.

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha ricordato il primo incontro con Loredana e ciò che di lei lo ha più colpito: “La sua allegria, la vivacità, il suo senso dell’umorismo. Non ridevo da anni prima di conoscerla”. E in merito ai sentimenti che oggi prova per lei, Al Bano ha aggiunto: “Sono un uomo fedele e considero il tradimento una trasgressione inaccettabile: Loredana può confermarlo”.

