Prima di Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi ha vissuto una lunga storia d’amore con Romina Power. Una storia che ha segnato un’intera generazione, perché la coppia, oltre che nella vita privata, era legata anche dal punto di vista lavorativo. Al Bano e Romina si sono fatti conoscere al grande pubblico per le loro indimenticabili canzoni ma anche per i film in cui già facevano coppia ancor prima di innamorarsi. E, infatti, è proprio sul set che è scoccata la scintilla che ha portato prima al matrimonio e poi alla nascita di quattro figli.

Poi la loro vita è stata stravolta da una tragedia: la scomparsa della loro figlia Ylenia, mai più ritrovata. E se questo è stato un fattore importante del loro progressivo allontanamento, in un’intervista di non molto tempo fa Al Bano ha svelato che, dietro alla loro separazione c’è anche un altro importante fattore: la marijuana.

Le rivelazioni di Al Bano Carrisi sulla fine del matrimonio con Romina Power

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato che l’ex moglie faceva uso di marijuana: “fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno.” sono state le sue parole. Al Bano ha dunque spiegato che Romina “lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia.” e di come fosse in quei casi molto diversa. Gli spinelli, infatti, le davano allegria, ma la cantante e attrice, passato l’effetto dell’erba, “si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile.” ha ammesso ancora il cantante nella sua ormai celebre intervista. Quel ‘vizio’ di Romina, e ciò che ne conseguiva, avrebbe avuto conseguenze importanti nel rapporto col marito. Per Carrisi, infatti, quello fu “l’inizio della fine”, perché Romina finiva per non essere più quella donna attaccata alla vita e con grande passione della quale si era innamorato anni prima.