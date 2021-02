Perché Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip?/ Tutte le frasi choc!

E’ durara pochi giorni l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip di Alda D’Eusanio. La conduttrice è estata espulsa dal reality su decisione di Mediaset sabato pomeriggio in seguito all’insinuazione fatta su Laura Pausini. Un provvedimento che è stato immediatamente esecutivo. La conduttrice ha lasciato immediatamente la casa e il suo nome non è stato più pronunciato dagli altri concorrenti. L’espulsione di Alda D’Eusanio dovrebbe essere tra gli argomenti che saranno affrontati da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera. Dopo essere stata graziata dal pubblico per l’utilizzo di una parola “razzista” per cui ha chiesto scusa in diretta, Alda D’Eusanio non ha potuto evitare l’espulsione. Quella su Laura Pausini, però, non è la sola frase pronunciata dalla conduttrice nei soli giorni di permanenza nella casa.

TUTTE LE FRASI DETTE DA ALDA D’EUSANIO

Alda D’Eusanio ha scatenato la bufera sul web poche ore il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Durante una cena con tutti gli altri concorrenti, si è lasciata andare pronunciando una parola razzista. Dopo le scuse e un televoto lampo, il pubblico ha deciso di permetterle di restare nella casa. Successivamente si è lasciata andare ad una dichiarazione su Maria De Filippi. “E’ sempre in tv, non sa cosa vuol dire avere un figlio”, ha detto riferendosi alla moglie di Maurizio Costanzo. Quella che le è costata l’espulsione è l’insinuazione su Laura Pausini, ma nelle ultime ore, è spuntata anche un’ulteriore dichiarazione. La conduttrice aveva indicato in Adriano Aragozzini come autore delle dicerie su Mia Martini. In seguito a tali dichiarazioni Adriano Aragozzini, attraverso l’AdnKronos, ha fatto sapere di aver dato mandato ai suoi legali di agire contro Alda D’Eusanio.



