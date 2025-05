C’è grande attesa per I Cesaroni 7 perché segna il ritorno di una delle fiction più amate di Canale5, anche se ha perso uno dei suoi protagonisti assoluti ovvero Antonello Fassari, che era il mitico Cesare. Purtroppo il pubblico non rivedrà il personaggio di Eva interpretato da Alessandra Mastronardi che tanto le ha portato successo perché da quel momento in poi la sua carriera da attrice ha preso il volo.

Ma perché l’attrice non sarà presente nella prossima stagione della fiction? A svelare la verità è stata lei a Nerd Show di Bologna: “La verità nuda e cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata”. Insomma, è stato svelato l’arcano, anche se lei ha aggiunto che sarà sempre fiera di aver fatto parte di una serie tv così amata dal pubblico.

Alessandra Mastronardi parla del rapporto con gli attori de I Cesaroni

Sempre Alessandra Mastronardi – ha un nuovo compagno? – nel corso degli ultimi mesi ha parlato de I Cesaroni 7, della sua mancata partecipazione, ma anche del rapporto con gli attori che ha mantenuto negli anni. Ha detto che non guarderebbe la serie, ma preferirebbe andare a cena con tutti loro. Poi si sa che i rapporti non vanno sbandierati in giro sui social, ma coltivati nel proprio intimo.

E poi l’attrice ha anche parlato del rapporto che aveva con Antonello Fassari che purtroppo è morto senza più poter riprendere il ruolo di Cesare: “Il mio rapporto con lui è una cosa di esclusiva intimità” e ha criticato tutti coloro che le hanno puntato il dito contro per non essere stata presente ai suoi funerali.

