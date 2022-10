Perchè Alessandra Mussolini non imiterà la zia Sophia Loren a Tale e quale show/ “C’era un mezzo accordo…”

Alessandra Mussolini non imiterà Sophia Loren a Tale Quale Show 2022

Lo scorso venerdì Alessandra Mussolini ha scoperto in diretta a Tale Quale Show 2022 che per la settimana successiva avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren. L’ex deputata, infatti, è la figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Questa mattina il manager della Mussolini, Nando Moscariello, ha rivelato che l’esibizione della sua assistita era a rischio: “Questa settimana è a rischio a Tale e quale show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”. Sembra addirittura che ieri durante le prove la concorrente se ne sia andata su tutte le furie. Ricordiamo che l’ex parlamentare in passato, precisamente due anni fa, ha imitato sua zia a Domenica Live sulle note di “Mambo Italiano”, indimenticata scena del film “Pane, amore e…“. A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Alessandra Mussolini tramite le storie social condivise dal suo manager.

Alessandra Mussolini chi imita a Tale e quale show dopo il no a Sophia Loren, Nada?/ "Non è pazzia..."

Alessandra Mussolini: “È una cosa che non mi sento di fare”

Nel video pubblicato da Nando Moscariello, Alessandra Mussolini ha spiegato perché non intende imitare la zia Sophia Loren: “Allora la situazione è questa non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione… per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”. Poi ha spiegato cosa è successo nei camerini di Tale e Quale Show 2022: “Abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così”. Stando a Wikipedia venerdì’ 28 ottobre, nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022, Alessandra Mussolini indosserà i panni di Nada.

