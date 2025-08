Perché Alessandro Basciano rischia gli arresti domiciliari: non si è presentato per il braccialetto elettronico: caos abitazione e la difesa

Perché Alessandro Basciano rischia gli arresti domiciliari: caos su dove vive, interviene l’avvocato

Rischia di aggravarsi la posizione giudiziaria di Alessandro Basciano perché ieri non si è presentato in commissariato per mettere il braccialetto elettronico. A renderlo noto è stato l’ADNKronos che ha spiegato nei dettaglio cos’è successo e perché Alessandro Basciano rischia arresti domiciliari. Stando quanto riportato dalla fonte citata, il dj ed ex concorrente del Grande Fratello accusato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie avrebbe dovuto presentarsi in commissariato per mettere il braccialetto elettronico ma non lo ha fatto adducendo come motivazione il fatto di non vivere più a Milano ma ad Ibiza.

Sophie Codegoni beccata con Clementina Deriu: è la ex di Basciano!/ Presente anche il figlio

Il suo legale Leonardo D’Erasmo aveva mandato una mail alle forze dell’ordine spiegando che il suo assistito non avrebbe potuto presentarsi in commissariato perché all’Estero. Il problema, tuttavia, è sorto perché il dj ha sempre dichiarato come suo indirizzo la casa in affitto a Porta Venezia e non l’abitazione alle Canarie nella quale vivrebbe da circa tre anni. Per questi motivi Basciano rischia gli arresti domiciliari. Al suo rientro in Italia il dj ha due possibilità: acconsentire a mettersi il braccialetto elettronico oppure finire agli arresti domiciliari e, come estrema ipotesi, se non fornisce un posto in cui stare potrebbe finire addirittura in carcere. Nel frattempo si apprende anche che la Procura di Milano non è intenzionata a intervenire confidando nel suo rientro.

Alessandro Basciano scatenato ad Ibiza con una nuova fiamma/ Nessun braccialetto elettronico: dettagli

Alessandro Basciano rischia gli arresti domiciliari: posizione su stalking all’ex fidanzata Sophie Codegoni si aggrava

Nel 2023, Sophie Codegoni ha querelato il suo all’epoca fidanzato Basciano con l’accusa di minacce, insulti e comportamenti persecutori anche via chat tenendo un comportamento che le ha causato un perdurante stato d’ansia e paura costringendola a cambiare le sue abitudini. Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato il divieto per Basciano di avvicinarsi a meno di 500 metri da Sophie Codegoni e di avere qualsiasi contatto con lei. Ed adesso con la mancata presentazione in Commissariato per mettere il braccialetto elettronico la sua posizione si aggrava. I due sono genitori di una bimba piccola, Celine Blu, mentre Basciano ha un altro figlio nato da una precedente relazione.



Alessandro Basciano attaccato dall'ex fidanzata Clementina/ "Ha scelto di non essere un uomo presente"