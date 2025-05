Si è conclusa un’annata, come da attese, straordinaria; a poche ore dalla finale di Amici 24, buona parte dei fan del talent di Canale 5 è soddisfatto delle emozioni vissute e soprattutto dei verdetti. Chiaramente, non mancano le eccezioni che sono strettamente legate al gusto soggettivo; c’è però un particolare, che riguarda Alessia Pecchia, che è invece piuttosto evidente dal punto di vista della delusione. In rete in molti stanno segnalando un trattamento diverso per lei al termine dell’esperienza rispetto a quanto accaduto invece per i colleghi Francesco e soprattutto per Daniele Doria che si è laureato vincitore di Amici 24.

Alessia Pecchia forse era già preparata all’eventualità; come ricorda Novella 2000, già Maria De Filippi nelle settimane precedenti aveva pronosticato una circostanza non proprio positiva per la ballerina in riferimento agli sbocchi professionali. Al termine di Amici 24, infatti, nessun contratto è stato offerto alla giovane e nemmeno borse di studio: ma perchè? Nessun gesto voluto, semplicemente una circostanza – come sottolineato – dettata dal mercato della danza.

Qualche fan ha storto il naso vedendo Daniele Doria non solo vincere ma anche ricevere una corposa borsa di studio, così come Francesco; diversamente è accaduto invece – come anticipato – per Alessia Pecchia al termine di Amici 24. La risposta per gli appassionati è meno ‘complottista’ del previsto; la circostanza è infatti legata al settore – quale la danza latina – che a quanto pare non spicca per ricchezza di opportunità e sbocchi professionali.

A prescindere dalla mancata assegnazione di borse di studio e contratti al termine di Amici 24, Alessia Pecchia può dirsi soddisfatta del suo percorso nel talent e nel suo settore – dove già ha conquistato storiche vittorie e record – avrà comunque modo di primeggiare sfruttando la scia amplificata proprio dallo straordinario percorso nel talent. Tra l’altro, da sottolineare, ci ha pensato Maria De Filippi a rimediare: la conduttrice ha infatti offerto un posto tra i professionisti della prossima stagione e ovviamente la ballerina ha risposto in maniera affermativa: Alessia Pecchia sarà una ballerina professionista di Amici 25!

