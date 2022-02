Perché Alex Belli è assente in studio al GF Vip?/ Si allontana da Delia e Soleil per…

Che fine ha fatto Alex Belli? I telespettatori del Grande Fratello Vip si aspettavano che, dopo essere uscito dalla Casa per la seconda volta, l’attore riprendesse il suo posto in studio pronto ad intervenire e andare in scena in nuove dinamiche. Invece questa puntata lo trova assente, proprio fisicamente. Il motivo? Alex ha deciso di allontanarsi per un po’ dall’Italia, partendo per un viaggio. “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te amore mio.” ha scritto l’attore a corredo di un nuovo filmato che lo vede in mezzo al deserto. “Bye Bye Italia“, ha dunque annunciato, taggandosi poi insieme all’amico makeup artist Alessandro Filippi a Shark el-Sheikh. È lì che Belli trascorrerà qualche giorno anche se non è noto precisamente per quanto. Lo stesso filmato è stato poi mostrato a Delia in diretta al Grande Fratello Vip.

