Perché Alex Belli e l’ex moglie Katarina Raniakova si sono lasciati?/ “Vedeva un’altra…”

Negli ultimi giorni Alex Belli è finito nel mirino delle critiche. La sua avventura al Grande Fratello Vip sta affrontando numerosi scossoni, soprattutto sentimentali. È chiaro ormai che quella nei confronti di Soleil Sorge non sia una semplice amicizia, è per questo che questa sera sua moglie Delia Duran entrerà nella Casa per un confronto. Ma nelle ultime ore i dubbi sono sorti anche sul matrimonio di Delia e Alex e sono stati lanciati dall’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova. Quest’ultima, in particolare, dichiara di essere ancora la moglie di Alex perché non hanno mai divorziato.

Ma per quale motivo è finito il matrimonio tra Belli e Katarina? Fu lei a raccontarlo in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale Chi. “Con Alex ho provato di tutto. Ma alla fine mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto, ormai deteriorato per diversi motivi.” ha raccontato la donna.

Alex Belli e Katarina Raniakova, lei svela i motivi della fine del matrimonio

Katarina Raniakova ha perciò deciso di andare via di casa e lasciarlo. “Mi sentivo così sola! Lui ormai, usciva e non sapevo più quando rientrava. Non si faceva vedere per giorni.”, ha raccontato ancora l’ormai ex moglie di Alex Belli, spiegando poi come “nel corso degli anni lui è cambiato. Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. […] E poi ho scoperto che si vedeva con una ragazza più giovane. Ma ho cercato sempre di perdonarlo.” Neppure questo ha però aiutato il loro rapporto che, qualche tempo dopo, si è concluso in modo definitivo.

