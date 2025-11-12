Perché Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati? Spunta rivelazione choc: "Decisione presa sotto effetto di farmaci"

Erano considerati la coppia perfetta ed esempio di famiglia unita e solida per questo circa un anno fa ha spiazzato tutti la notizia della loro separazione, stiamo parlando di Alice Campello e Alvero Morata che dopo aver annunciato la separazione sono tornati insieme ed hanno ricucito il rapporto. Adesso a fare molto discutere sono le ultime dichiarazioni dell’influencer rilasciare nel podcast di Laura Escanes in cui ha ammesso che hanno scelto di separarsi mentre erano sotto l’effetto di farmaci.

Scendendo nel dettaglio per tutti coloro che si chiedono ancora oggi perché Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati il motivo è tutt’altro che banale: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo sotto l’effetto di farmaci…” E subito dopo ha aggiunto: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione…Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia.” La rivelazione choc ha spiazzato tutti ma adesso l’influencer ed il calciatore sono tornati insieme più uniti e forti che mai.

Durante la chiacchierata nel podcast Alice Campello ha ammesso che il periodo della loro separazione è stato il più duro e difficile della loro vita e che soprattutto le ha fatto molto male la consapevolezza che la gente potesse pensare che il loro amore non fosse vero, certo è però che la frase che alla base della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata ci sia l’uso dei farmaci, cioè il fatto che non fossero lucidi ha lasciato più di una perplessità. Tuttavia se si scava più in profondità si scopre a cosa si riferiva di preciso l’influencer. Alice ha dichiarato di recente a Verissimo che sia lei che il compagno avevano sofferto di depressione e dunque quando parla di ‘farmaci’ probabilmente si riferisce agli antidepressivi. Tuttavia per fortuna adesso tutto è alle spalle.