Perché Amaurys Perez ha litigato con Charlie Gnocchi?/ “Toccata cosa a cui tengo tantissimo. Falso di mer*a!”

Amaurys Perez e Charlie Gnocchi: perché hanno litigato?

Uno degli argomenti principali della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, in onda oggi 24 ottobre, è la furiosa lite che ha visto protagonisti pochi giorni fa Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Lite le cui immagini andranno in onda per la prima volta questa sera in diretta ma le cui motivazioni sono state rese note dai diretti interessati.

Perché Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno litigato? È questa la domanda che trova risposta nello sfogo stesso dello sportivo che accusa Charlie di essere eccessivamente dentro ogni dinamica che nasce nella Casa. “Devi smetterla di fare il tuttologo di questa min***”, ha sbottato Perez. “Se non sei tuttologo, non intrometterti. Non ti avvicinare”, ha continuato.

Amaurys Perez spiega perché ha litigato con Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip

Successivamente è stato Charlie Gnocchi a chiarire i motivi che hanno scatenato l’accesa lite con Amaurys Perez: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso.”

Dal canto suo Amaurys Perez, ritrovata la calma, ha accusato Gnocchi di aver toccato un aspetto della sua vita a cui tiene in modo particolare, un aspetto su cui non transige e che, dunque, non può perdonare. I dettagli di questa lite verranno però messi definitivamente nero su bianco questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, durante la quale i due avranno un confronto (forse) risolutivo.

