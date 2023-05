Perché Amici 2023 non registra oggi?/ Semifinale serale slittata per Covid: quando si registra

Perché la semifinale del serale di Amici 22 non viene registrata oggi?

La consueta registrazione del serale di Amici 2023 oggi 4 maggio non ci sarà. È ormai consuetudine per gli appassionati del talent di Maria De Filippi, arrivato quest’anno all’edizione 22, attendere il giovedì sera per scoprire cosa accadrà nella puntata del sabato in prima serata. È noto, infatti, che tutte le puntate del serale di Amici (tranne la finale) sono registrate. Eppure questa settimana è accaduto qualcosa che ha impedito la consueta registrazione del giovedì.

In casetta dove vivono gli allievi di Amici 22 è tornato il Covid. Alcuni semifinalisti sono stati contagiati dal tristemente noto virus, che li ha costretti ad essere isolati rispetto agli altri. Lo stesso motivo ha portato ad uno slittamento della semifinale. Questa non sarà registrata oggi, giovedì 4 maggio, bensì domani 5 maggio.

Quando si registra la semifinale di Amici 2023

Stando alle anticipazioni che arrivano dal web, la semifinale di Amici 22 verrà registrata domani 5 maggio e andrà in onda, come sempre, sabato in prima serata su Canale 5. Slitta dunque solo di un giorno l’ultima registrazione di questa edizione, lasciando la finale programmata per domenica 14 maggio in prima serata e in diretta su Canale 5.

Ricordiamo che nel corso della semifinale verranno proclamati i finalisti di questa edizione, che dovrebbero essere cinque, qualora si seguisse la tendenza degli ultimi anni (inizialmente erano quattro). Ciò vuol dire che alla fine della puntata si arriverà all’eliminazione di un unico allievo, che dunque non parteciperà alla finale.

