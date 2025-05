Amici 24 oggi 7 maggio 2025 non va in onda. Se speravate di scoprire qualcosa in più sui concorrenti rimasti in gara in vista della semifinale di sabato 10 maggio su Canale 5 rimarrete purtroppo delusi, perché oggi il daytime è in pausa. Ad annunciarlo, con un post pubblicato ieri pomeriggio sui canali social ufficiali, è stata proprio la redazione di Amici, rivelando la data in cui si tornerà in onda, ovvero domani 8 maggio.

Il daytime di Amici 24, dunque, si ferma solo per oggi 7 maggio; ma qual è il motivo di questo stop? Il talent si ferma perché il mondo è in attesa della proclamazione del nuovo Papa. Oggi, infatti, ha inizio il Conclave, durante il quale 133 cardinali si ritroveranno a votare il nome del nuovo pontefice, che prenderà dunque il posto lasciato vacante da Papa Francesco.

Amici 24 torna in onda domani: sabato prevista la semifinale del serale

Un evento molto importante, che potrebbe durare poche ore o giorni in base alle votazioni. La prima fumata (che potrà essere bianca o nera) è prevista per le 16.30, dunque proprio l’orario in cui va in onda Amici. È dunque per evitare questo ‘scontro diretto’ che il talent va per oggi in pausa, tornando regolarmente in onda domani pomeriggio alla solita ora su Canale 5. E proprio domani è prevista la nuova registrazione del serale di Amici 24, quella in cui saranno eletti i finalisti di questa edizione. Al momento, in gara, sono rimasti in sei: Nicolò, Antonia e Trigno per il canto, Alessia, Daniele e Francesco per il ballo. Chi di loro si aggiudicherà un posto in finale? Scopriremo, inoltre, solo domani se i posti in finale per i concorrenti saranno 4 oppure 5.